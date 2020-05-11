حركة مزبوتاميا للثقافة والفنّ تستذكر الفنّانة مزكين

يصادف اليوم 11 أيّار الذّكرى السّنوية الـ 28 لاستشهاد المناضلة والفنّانة "غربت أيدن" المعروفة بـالفنّانة مزكين. بهذه المناسبة، استذكر أعضاء حركة مزوبوتاميا للثقافة والفنّ الشهيدة مزكين من خلال وضع باقة من الورد في وسط النّصب التذكاري في مزار الشهيد دجلة الواقعة جنوبي مدينة كوباني.

وبعد الوقوف دقيقة صمت من قبل الحضور إجلالاً لأرواح الشّهداء ألقى الإداري في مركز باقي خدو للثقافة والفنّ أوسمان بكي كلمة قال فيها اليوم يصادف ذكرى استشهاد الفنانة مزكين، نقف هنا لنطالب الكرد بالوحدة، ولتصدح حناجر الفنّانين بالمطالبة بذلك.

(ع م/ٍسـ)

ANHA