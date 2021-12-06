حركة ميزوبوتاميا للثقافة والفن تتحضر لعقد كونفرانسها السابع

وستنطلق أعمال الكونفرانس السابع لحركة ميزوبوتاميا للثقافة والفن الديمقراطي في مركز آرام تيكران للثقافة والفن في بلدة رميلان في مقاطعة قامشلو بمشاركة 200 مندوب من مختلف مناطق شمال وشرق سوريا وأيضاً من مدن حلب ودمشق.

هذا، وتعقد حركة ميزوبوتاميا كل سنتين كونفرانسها، وتأتي أهمية الكونفرانس السابع، بحسب عضو اللجنة التحضيرية للكونفرانس، خليل تعلو، من كونه يمثل كل الشعوب ومكونات شمال وشرق سوريا.

وبيّن خليل أن أعمال الكونفرانس الذي من المفروض أن يستمر يومين، تتضمن كلمات ممثلي الوفود المشاركة، وقراءة ومناقشة تقرير العمل والنظام الداخلي، وانتخاب الرئاسة المشتركة ومجلس حركة الثقافة والفن.

وعقد الكونفرانس السادس في حزيران عام 2019، وتمخض عن عدة قرارات منها تغيير اسم حركة الثقافة والفن الديمقراطي إلى "حركة ميزوبوتاميا للثقافة والفن الديمقراطي"، وتشكيل مجلس إداري لها.

(آ)

ANHA