حركة ميزوبوتاميا للثقافة والفن الديمقراطي تختتم كونفرانسها بعدة قرارات أهمها ترسيخ ثقافة الأمة الديمقراطية

وبدأت أعمال الكونفرانس السابع لحركة ميزوبوتاميا للثقافة والفن الديمقراطي، الإثنين، في مركز آرام تيكران للثقافة والفن في بلدة رميلان التابعة لمقاطعة قامشلو بمشاركة 200 مندوباَ من مختلف مناطق شمال وشرق سوريا، بالإضافة إلى مدينتي حلب ودمشق.

واستمر الكونفرانس ليومين متتاليين ببرنامج عمل مكثف، ففي اليوم الأول تشكل ديوان الكونفرانس، وألقيت الكلمات من قبل الضيوف، فيما وعرض فيلم سنفزيون عن أعمال الحركة، بالإضافة إلى قراءة تقريرها التنظيمي والنقاش عليه.

أما في اليوم الثاني فاستمرت أعمال الكونفرانس بمناقشة النظام الداخلي والتصديق عليه، ثم انتخاب مجلس للحركة مؤلف من61عضواً وعضوة، وانتخاب عدنان إبراهيم إبراهيم وسمية أحمد محمد رئاسة مشتركة لحركة ميزوبوتاميا للثقافة والفن الديمقراطي.

ليختتم الكونفرانس باتخاذ أكثر من 80 قرار، أبرزها:

1- المسؤولية الأولى لحركة ميزوبوتاميا الثقافية هي نقل ونشر أفكار وفلسفة القائد أوجلان، من خلال الثقافة والأدب والفن إلى جميع الشعوب، فجميع فروع هذه الحركة تنظم نفسها أيضاً وفقاً لهذه الحقيقة.

2- في مواجهة المؤامرة الدولية وانهيار نظام إمرالي، على جميع اللجان والأقسام الفنية لحركة ميزوبوتاميا الثقافية، جعل النضال من أجل حرية القائد أوجلان موضوعها الرئيس.

3- يطور TEV-ÇAND النضال ضد سياسة الإبادة الاجتماعية والثقافية للحداثة الرأسمالية وأسلوب حياتها، من خلال فهم ثقافة الحداثة الديمقراطية وبناء أسلوب حياتها.

4- تناضل ضد مفاهيم الحداثة الرأسمالية مثل الشعوبية والفردية والسلطوية والمادية والليبرالية، وبحسب نظرتها والتي تخضع الطبقة الوسطى وضد جميع أشكال الأيديولوجيا خارج خط TEV-ÇAND.

5- تطور TEV-ÇAND النضال ضد مفهوم القومية والجنسوية والدينوية والعلموية بذهنية النموذج الديمقراطي والبيئة وحرية المرأة من خلال خطها الثقافي والفني.

6- تطوير معايير الواجبات الوطنية في ثقافتها وآدابها وفنها في مواجهة جميع أنواع الاعتداءات على الدول والشعوب من أجل حماية القيم الثقافية والتاريخية.

7- افتتاح استوديوهات الإنتاج للسينما.

8- عمل فيلم وثائقي عن عفرين.

9- يجب عمل مسرحية عن الثورة في روج آفا.

10- عمل مسرحية عن الشهيدة هفرين خلف.

11- إنشاء معرض للخط العربي.

(ك-ع/ س ر)

ANHA