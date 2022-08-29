لم تتوقف السياسات المعادية، ضد الإيزيديين في شنكال منذ هجوم داعش الوحشي عام 2014، وخلال 8 سنوات، تعرض المجتمع الإيزيدي، لمختلف أشكال المخططات والسياسات التي تحاول تهجيرهم من أرضهم.

بينما تبقى دولة الاحتلال التركي الرأس المدبر لكل هذه المخططات، بتواطؤ من حكومة مصطفى الكاظمي والحزب الديمقراطي الكردستاني.

حركة حرية المرأة الإيزيدية، ورداً على هذه السياسات ودعوة لأبناء المجتمع الإيزيدي للتشبث بأرضهم، تطلق مساء اليوم، الساعة 20:00 بتوقيت شنكال، حملة هاشتاغ على مواقع التواصل الافتراضي تحت شعار " لا للهجرة".

عضوة منسقية حركة حرية المرأة الإيزيدية، ريهام حجو، أشارت في تصريح لوكالتنا: "أن السياسات المعادية ضد شنكال لم تتوقف، والفرمان ضد المجتمع الإيزيدي مستمر، وأمام ذلك يتطلب منا أن نحمي أرضنا ونتشبث به، لا أن نهاجر".

ريهام حجو، دعت الكردستانيين عامة وأبناء المجتمع الإيزيدي خاصة للمشاركة في الحملة، واعتبارها رداً على كافة السياسات المعادية التي تستهدف شنكال، وقالت: "شنكال موطن الإيزيديين ولا يمكن التخلي عنه".

(سـ)

ANHA