حركة حرية المرأة الإيزيدية تدين الهجمات التركية على شمال وشرق سوريا

جاء ذلك خلال بيان كتابي، أصدرته حركة حرية المرأة الإيزيدية (TAJÊ)، بخصوص هجمات دولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا، حسب ما نقلته وكالة روج نيوز.

قالت حركة حرية المرأة الإيزيدية في مستهل بيانها: "إن هجمات الدولة التركية على المنطقة تزايدت في الآونة الأخيرة، ومن الواضح أنها حصلت على الضوء الأخضر لشن الهجمات في اجتماعي سوتشي وطهران".

وأكدت أن كوباني هي أرض المقاومة ومكان دحر وهزيمة مرتزقة داعش، مشيرةً إلى أن الهجمات الحالية لدولة الاحتلال التركي على كوباني، هي محاولة منها للانتقام لمرتزقة داعش.

هذا وتعرضت مقاطعة كوباني أمس الثلاثاء، لهجمات كثيفة بالطائرات المسيّرة والحربية التابعة لدولة الاحتلال التركي، مما أدى إلى استشهاد طفل وإصابة 5 مواطنين بجروح.

في هذا الصدد، حمّلت حركة حرية المرأة الإيزيدية في بيانها، روسيا والتحالف الدولي مسؤولية هذه الهجمات. كما حمّلت "المسؤولية أيضاً لحكومة دمشق التي من المفترض أن يكون لها موقف واضح ضد تدخل الدولة التركية في الأراضي السورية".

وأعربت عن إدانتها، الهجمات التركية على شمال وشرق سوريا، كما تقدمت بواجب العزاء لأسر الشهداء.

حركة حرية المرأة الإيزيدية، تطرقت في ختام بيانها إلى إبادة 3 آب عام 2014 التي ارتكبها مرتزقة داعش بحق الإيزيديين في شنكال، وقيام الشعب الكردي في شمال وشرق سوريا "بواجبه الإنساني، وتقديم الرعاية للمجتمع الإيزيدي"، مؤكدة "سنبقى دائماً إلى جانب شعبنا" في شمال وشرق سوريا.

(ي م)