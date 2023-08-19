حركة الطلبة الديمقراطيين تفتتح مركزاً لها في حلب

افتتحت حركة الطلبة الديمقراطيين مركزاً لها باسم الشهيدة " فاجين جيان"، بالقرب من أكاديمية المجتمع الديمقراطي، الواقعة في حي الأشرفية في مدينة حلب، بحضور أعضاء وعضوات المؤسسات المدنية والأحزاب السياسية والمجالس والكومينات.

وبدأ افتتاح المركز بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء، ومن ثم ألقت عضوة حركة الطلبة الديمقراطيين روناهي يوسف، كلمة باركت فيه افتتاح المركز على القائد عبد الله أوجلان.

أشارت روناهي إلى أن جميع المكاسب تحققت بفضل تضحيات الشهداء وقالت: "اليوم وصلنا إلى مراحل متقدمة، واستطعنا أن نتحدث ونتعلم بلغتنا الأم، بفضل تضحيات شهدائنا ولولاهم لما تمكنا من ذلك".

وبيّنت روناهي أهداف افتتاح المركز وقالت: "اليوم نفتح أبواب هذا المركز أمام الطلبة الديمقراطيين، لينظموا أنفسهم ويتدربوا على فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان".

عاهدت روناهي على إكمال مسيرة النضال حتى تحقيق حرية القائد عبد الله أوجلان وقالت: " لن نقبل بغير المقاومة خياراً لنا، سنفي بعهدنا نحن الشبان والشابات بتحقيق حرية قائدنا كيفما كانت الوسيلة، سواء عسكرياً أو سياسياً أو غير ذلك".

أما فاطمة سلامة وهي أيضاً عضوة في حركة الطلبة الديمقراطيين فقالت: "من ليس له تاريخ ليس له مستقبل والشباب هم عماد المستقبل ولا تتقدم الشعوب إلا بهمة شبابها لأنهم ذوي أرضية وحيوية ومستعدون للبناء والعمل بقدراتهم ونشاطاتهم العقلية والجسدية".

وأضافت: "سنوسع كحركة الطلبة الديمقراطيين قاعدة أعمالنا على مبادئ وفلسفة القائد عبد الله أوجلان لنكون جواباً لكل استهداف يطال الشبيبة والطلبة وحتى النهاية سننظم الطلبة على فكر القائد وخط الشهداء".

ومن ثم قصت والدة الشهيد باز مقتاد، جمانة حميد شريط دخول المركز، كما كشفت عن ستار اللافتة "مركز الشهيدة فاجين جيان"، وتلا ذلك عرض رقص فلكلوري وأداء عروض غنائية من قِبل الطلبة.

(كروب /سـ)