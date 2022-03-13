حركة الطلبة الديمقراطيين تفتتح مركزاً لها في الطبقة

بهدف تنظيم طلبة مدينة الطبقة وريفها فكرياً وثقافياً وفق مبادئ الأمة الديمقراطية، افتتحت حركة الطلبة الديمقراطيين، مركز الشهيدة فيان كوباني لحركة الطلبة الديمقراطيين في منطقة الطبقة وريفها، في الحي الثاني شمال المدينة.

وحضر الافتتاح العشرات من أعضاء لجنة التربية وحزب سوريا المستقبل وعوائل الشهداء واتحاد المرأة الشابة.

وبدأت فعالية الافتتاح بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلته كلمة باسم حركة الطلبة الديمقراطيين في منطقة الطبقة وريفها، ألقتها الرئيسة المشتركة لمركز فيان كوباني، ثلجة العيسى، باركت فيها افتتاح المركز وقالت "سنعمل على تنظيم الطلبة على أسس الأمة الديمقراطية؛ للمضي نحو طريق الثورة والتحرر".

بدوره، قال الرئيس المشترك للجنة الشباب والرياضة في الطبقة، محمود اليتيم: "افتتاح المركز جاء نتيجة الجهد الكبير الذي بذلته حركة الطلبة لتفعيل هذا المنبر، والذي يهدف إلى الدفاع عن حقوق الطلبة وتوفير المناخ المناسب لهم من أجل النهوض بدورهم الريادي في المجتمع".

وقصت شريط الافتتاح زوجة الشهيد ماهر العوض الذي استشهد أثناء القيام بواجبه الوطني مع قوى الأمن الداخلي في الطبقة، ناديا العوض، وأسدلت الستار عن يافطة مركز الشهيدة "فيان كوباني".

وانتهت الفعالية بتجول الحضور في المركز وعقد حلقات الدبكة.

والجدير بالذكر أن الشهيدة فيان كوباني استشهدت إثر استهداف طائرة مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال التركي منزل للمدنيين في مدينة كوباني في الـ 25 من شهر كانون الأول عام 2021.

(ع ص/ف)

ANHA