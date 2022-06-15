حركة الطلبة الديمقراطيين تعرب عن رفضها للعزلة وتتعهد برفع سوية النضال ضدها

أدلت حركة الطلبة الديمقراطيين في مدينة الحسكة، اليوم، ببيان، رفضاً لاستمرار العزلة المفروضة على القائد أوجلان، بمشاركة العشرات من طلبة جامعة روج آفا.

وجاء في البيان الذي قرئ من قبل عضوة الحركة، عليا بكر: "منذ 24 عاماً وقائد الشعوب الكردستانية معتقل، وتتخذ بحقه في معتقله عزلة مجحفة، نؤكد أنها جريمة بحق الإنسانية".

أكد البيان رفض حركة الطلبة الديمقراطيين لسياسة دولة الاحتلال التركي وعزلتها المستمرة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان"، مشدداً "سنناضل ضد هذه العزلة، فمنذ أعوام عائلة القائد ومحاميه لم يلتقوا به، وهذا أمر مرفوض، فلا نعلم ما هو وضع القائد، وكيف صحته".

نوه البيان إلى أن "العزلة سياسة تستهدف عموم الشعوب الكردستاني في شخص القائد".

وتعهدت حركة الطلبة برفع سوية النضال، ضد العزلة، وتحويل العام الـ 50 من المقاومة والنضال إلى عام الحرية الجسدية للقائد أوجلان، وعام انتصار عموم الشعوب".

(كروب/ام)

ANHA