حركة الطلبة الديمقراطيين لإقليم عفرين تختتم كونفرانسها الثاني

هذا وانطلقت صباح اليوم أعمال الكونفرانس الثاني لحركة الطلبة الديمقراطيين لإقليم عفرين، حيث القى فيها نائب الرئيس المشترك للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بدرن جيا كرد كلمة تحدثها فيها عن الوضع السياسة العام في المنطقة.

واستمرت اعمال الكونفرانس بقراءة الإداري في حركة الطلبة الديمقراطيين لإقليم عفرين غاندي علو، تقرير اعمال الحركة منذ عامين في عموم المدارس في الإقليم ومشاركتهم في كافة الفعاليات.

من ثم عرض سنفزيون حول مقاومة قوات الدفاع الشعبي في جبال كردستان ضد هجمات الاحتلال التركي، ودور الشبيبة والطلبة في هذه المقاومة، وصدها بروح المقاومة.

وبعدها تم فتح باب النقاش عن الوضع التنظيمي بين الحضور، تحدث من خلالها الطلبة عن وضع التنظيم خلال الأعوام المنصرمة مع بداية نزوحهم من عفرين الى الشهباء، والصعوبات التي عاشوها خلال هذه المدة.

من ثم قرأت العضوة في حركة الطلبة الديمقراطيين لإقليم عفرين هورة نعسان النظام الداخلي للحركة، من بعدها قرأ عضو ديون الكونفرانس أحمد كور مستو مقررات الكونفرانس وفتح باب النقاش امام الحضور لنقاش حول تلك المقررات.

وانتهى الكونفرانس بانتخاب أعضاء لإدارة مجلس حركة الطلبة الديمقراطيين المؤلف من ادريين اثنين لكل مدرسة في إقليم عفرين، وانتخاب ادارة مشتركة للمجلس العام وهما غاندي علو، ورانيا ويس.

وفي ختام الكونفرانس عقد الحضور حلقات الدبكة على واقع الأغاني الثورية.

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ANHA