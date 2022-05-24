حركة الطلبة الديمقراطيين في الحسكة تؤكد دعمهما لمقاومة الكريلا

نظمت، مساء اليوم، حركة الطلبة الديمقراطيين في مدينة الحسكة، مسيرة لدعم مقاومة قوات الدفاع الشعبي ضد هجمات الاحتلال التركي بمشاركة قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني على مناطق الدفاع المشروع.

وشارك في المسيرة، التي بدأت من أمام حديقة القائد عبد الله أوجلان الواقعة في حي الناصرة، العشرات من أعضاء حركة الطلبة الديمقراطيين وأعضاء حركة الشبيبة الثورية السورية في المدينة، حاملين صور القائد عبد الله أوجلان وصور الشهداء، وأعلام حركة الطلبة والشبيبة الثورية، بالإضافة إلى لافتة كتب عليها " في عام الانتصار، انضموا الى معركة الحرية".

وجابت المسيرة، الشارع الرئيس المؤدي إلى ساحة السريان (سيتي باص)، الواقعة في حي الناصرة، مرددين الشعارات التي تحيي مقاومة الكريلا، وأخرى تستنكر خيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني.

وفي ساحة السريان، وقف المشاركون في المسيرة، دقيقة صمت، من ثم قرئ البيان الذي أصدرته حركة الطلبة الديمقراطيين في مدينة الحسكة بهذا الصدد، باللغتين، العربية من قبل الطالبة في جامعة روج آفا، نارين حسين، وباللغة الكردية، من قبل الطالبة شيندا إسماعيل.

وحيا البيان في البداية، مقاومة مقاتلي قوات الدفاع الشعبي ضد هجمات دولة الاحتلال التركي وبمشاركة قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني على مناطق الدفاع المشروع.

واستنكر البيان، هجمات الاحتلال التركي وبمشاركة قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني، مؤكداً، " أن عائلة البرزاني تجاوزت مسار الخيانة، وأن الكريلا هم كرامتنا ونحن علينا أن نحمي كرامتنا، والهجمات التي تطالهم، تطالنا، وسنقف إلى جانبهم وسندعم مقاومتهم".

وانتهت الفعالية، بترديد الشعارات التي تحيي مقاومة الكريلا وتندد بخيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني.

(ب ر/ك)

ANHA