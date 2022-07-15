حركة الثقافة والهلال الذهبي تحضّران لاحتفالات ثورة الـ 19 من تموز

مع حلول يوم الـ 19 من تموز؛ يوم التغيير وتغيير المصير وانطلاق ثورة روج آفا، يترقب أهالي شمال وشرق سوريا كل عام الاحتفالات المقامة بهذه المناسبة. هذا وتنظّم حركتا مزوبوتاميا للثقافة والفن الديمقراطي والهلال الذهبي الاحتفالات كل عام بحسب وضع المناطق.

ورغم تهديدات الدولة التركية المحتلة وهجماتها الاحتلالية على مناطق شمال وشرق سوريا؛ تحضّر حركتا مزوبوتاميا للثقافة والفن والهلال الذهبي، إضافةً إلى مجموعةٍ من الفنانين والفرق من مختلف المكونات لاحتفالاتٍ جماهيرية.

وقد أشار الرئيس المشترك لحركة مزوبوتاميا للثقافة والفن الديمقراطي؛ عدنان إبراهيم إلى أهمية الاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة لثورة الـ 19 من تموز بالنسبة لمكونات روج آفا وشمال وشرق سوريا.

وأوضح عدنان إبراهيم أنّ أهالي المنطقة جعلوا من يوم الـ 19 من تموز يوماً تاريخياً، وقال: "أصبح الـ 19 من تموز انبعاثاً جديداً للشعوب. أصبح انبعاثاً للسلام والديمقراطية. تعيش المكونات الموجودة في المنطقة وفقاً لنظام الأمة الديمقراطية بأفكار القائد أوجلان، وهذا المشروع ليس فقط من أجل حل القضية الكردية فقد أصبح مثالاً عالمياً".

وتابع إبراهيم حديثه قائلاً: "تواصل الدولة التركية المحتلّة تهديداتها بزعامة حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية وداعش. نشهد على الدوام حروباً، صراعات، مجازر ومختلف أشكال وأنواع إبادة الشعوب. وأصبحت ثورة الـ 19 من تموز بمثابة درعٍ يضمن وجود الشعوب والإنسانية في روج آفا. أصبح هذا اليوم بالنسبة للشعوب بمثابة العيد؛ عيد السلام والديمقراطية".

أشار إبراهيم إلى تعرّض المنطقة للهجمات هذا العام وأنّ يوم الـ 19 من تموز يعدّ رمزاً للتوافق الشعبي ضد هذه الأحداث، وقال "لأنّ شعبنا وقواتنا العسكرية قد اتّخذا قرار التصدّي للهجمات الاحتلالية ومحاربتها فنحن أيضاً لن نوقف احتفالاتنا، نقوم بتحضيراتٍ ضخمة".

وتابع إبراهيم حديثه قائلاً: "ستُقام الاحتفالات هذا العام بشكلٍ مختلفٍ عن الأعوام السابقة، فالاحتفالات مركزية. نحاول دعوة بعض الفنانين من باشور كردستان ومن خارج البلاد أيضاً للمشاركة بالاحتفالات. وسيحضرون بحسب الظروف. نريد دعوة فنانين عالميين أيضاً ونحن الآن على اتصال".

واختتم عدنان إبراهيم حديثه مشيراً إلى عدم تحديد موعد محدّد لاحتفالات الـ 19 من تموز بعد وقال: "قد يكون الاحتفال في اليوم ذاته أو قبله أو بعده بيوم".

(م)

ANHA