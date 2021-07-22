حركة الثقافة والفن تعرض مسرحية في ديرك ضمن فعاليات الشهر الثقافي

تجمع العشرات من اهالي مدينة ديرك وأعضاء مركز دجلة للثقافة والفن لحضور مسرحية بعنوان"ÇIMA" على خشبة المسرح في مركز دجلة للثقافة والفن في ديرك.

وبعد الوقوف دقيقة صمت، قدم "كومينا شانو كوما جيايي ليلون" عرضاُ مسرحياً يدعو إلى توحيد الصف الكردي ونبذ الخلافات والابتعاد عن القتال الداخلي.

واستغرق العرض المسرحي نصف ساعة وسط تصفيق حار من قبل الحضور.

وعلى هامش العرض المسرحي تحدث لوكالتنا الكاتب ومخرج النص المسرحي كاوا فتاح وقال: " إن الهدف من هذا النص المسرحي نبذ الاقتتال الداخلي الكردي، والدعوة إلى المحبة والتآخي بين الشعوب وخاصة بين أبناء الشعب الكردي".

واضاف فتاح" إن أعداء الشعب الكردي كثر ورسالتنا عبر هذه المسرحية كقصة قروية عند حدوث خلاف بين الأخوة وتدخل الكبار لحل المعضلة، لعدم انجرارهم إلى القتال فيما بينهم".

هذا وستستمر فعاليات حركة الفن والثقافة بنشاطاتها في مدن ومقاطعات شمال وشرق سوريا لمدة شهرين متتاليين.

(ع ع/ل)

ANHA