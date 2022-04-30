وقيّم خلالها المشاركون الهجمات التي تشنها دولة الاحتلال التركي وسياسات الخيانة والتواطؤ للحزب الديمقراطي الكردستاني معها ضد المنطقة.

واتخذت المنصة سلسلة من القرارات، هي:

*- تنظيم قيادة فعّالة في جميع الأنشطة.

*- تشكيل لجنة مستقلة لإجراء الاتصالات مع الفنانين الأجانب.

*- تنظيم مظاهرات في جميع البلدان التي توجد فيها حركة الثقافة والفن الكردية في أوروبا.

*- الاتصال ببعض منظمات المجتمع المدني والفنانين الأجانب والمؤسسات الإعلامية الأجنبية وإرسال الملفات لهم.

*- التخطيط لأنشطة الشوارع التي تُظهر المشهد الفني وتنفيذها.

وبحسب ما نقلته وكالة فرات للأنباء، فإن المنصة ستعلن في الأيام المقبلة عن خطة عمل الحركة.

في هذا السياق، وجه الفنان الكردستاني خليل خمكين رسالة جاء فيها: "حان وقت الحرية، نحن نقف إلى جانب شعبنا كفنانين كرد في حرب الوجود واللا وجود هذه، سنقف مع شعبنا في دوسلدورف يوم 30 نيسان، وسننتفض ضد الاحتلال، أينما كنا، لتعيش مقاومة الكريلا".

(ي م)