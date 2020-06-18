حركة الثّقافة والفنّ تصدر أغنية جديدة في مقاطعة الشّهباء

وهذه الأغنية التي تمّ إيقاف العمل عليها بعد انتشار جائحة كورونا، وهي من كلمات وألحان الفنّان نيازي سيدو، وقد تمّ تصويرها في مقاطعة الشّهباء، حيثُ استمرّ العمل مدّة ثلاثة أشهر لحين إصدار الأغنية.

وتجسّد الأغنية الحقيقة السياسية والعسكرية والثقافية في روج آفا منذ بدئها حتى يومنا هذا، وتتطرّق إلى نجاح فكرة أخوّة الشعوب في شمال وشرق سوريا.

وشارك في هذا الكليب ستّة فنّانين وفنّانات، إضافة إلى العازف محمد بلكو، وعُرضت ضمن الكليب فقرات من الحروب والمعارك التي خاضتها وحدات حماية الشعب والمرأة في ثورة روج آفا.

وفي هذا السياق تحدّثت لوكالتنا عضوة حركة الثقافة والفنّ وإحدى المشاركات في الكليب نوروز سليمان، حيثُ قالت: "تم تأليف العديد من الأغاني المصوّرة (كليب) منذ هجرتنا إلى مقاطعة الشهباء، والأخير كان كليب "cenga rojava" وذلك بمشاركة عدد من الفنّانين الّذين يؤدّون فيها الأغاني، وهذه الأغنية عبارة عن مناشدة للمقاومة والتحدّث عن ثورة روج آفا والحروب التي شُنّت عليها، أمّا الكلمات والألحان تمّ تأليفها من قبل الفنّان نيازي سيدو، علماً أنّ الكلمات تمّ تحضيرها في يوم واحد فقط".

وأضافت نوروز: "وهناك مخطّطات عديدة لإصدار أغانٍ جديدة".

ومن جهته تحدّث عضو حركة الثقافة والفن وأحد المشاركين في الكليب، ريزان بكر عن فحوى الكليب: "شارك في هذا الكليب ستّة فنّانين، فالأغنية تجسّد الحقيقة السياسية والعسكرية والثقافيّة لثورة روج آفا في مقاطعاتها الثلاث، حيثُ رغبنا من خلال إصدار هذه الأغنية أن نخلّد ثورة روج آفا ضمن صفحات التاريخ، وأن نزيد من ثمرات الثقافة الكردية وفنّها".

وأشار ريزان إلى أنّهم يريدون بعث رسالة المقاومة في روج آفا من خلال هذا الفنّ، حيثُ قال: "إنّ مستوى حركة الثقافة والفنّ لم يتراجع بعد الهجرة من مقاطعة الشّهباء، وذلك بعدما قدّمنا أعمالاً كثيفة ومجهدة لحماية التراث من الاندثار، وإنّنا بعثنا رسالة المقاومة لدى أهالي روج آفا بفنّنا، ولأنّ العدو استهدف ثقافتنا نحن رغبنا أن نكون جواباً لهجمات المحتلّين بتطوير فنّنا أكثر والحفاظ عليه".

(ك)

ANHA