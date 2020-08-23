حركة الشّبيبة تحيّي مقاومة حفتانين وتتضامن معها

وجابت المظاهرة الشوارع الرئيسية في البلدة، رفع المتظاهرون خلالها لافتات كُتب عليها "انتفاضة المرأة الشابّة هي الانتقام، تحيا مقاومة حفتانين".

وعند وصول المتظاهرين مدخل البلدة وقفوا دقيقة صمت، ومن ثمّ أُصدر بيان قرأته عضوة حركة الشّبيبة الثّوريّة السّوريّة فريدة نعسان، وجاء في نصّ البيان:

"منذ القدم شعوب كردستان تجعل من جسدها قلعة للمقاومة أمام شوفينية العدو، فالدّولة التركية تحاول كل مرّة أن تكسر إرادة الشعب الكردي، ولكن نضال الشعب الكردي يجعل الدولة التركية تندم على محاولاتها الاقتراب منه، واليوم التاريخ يعيد نفسه في الشخص أردوغان الذي يحاول أن يبيد الشعب الكردي، ولكنّه لم يتعلّم الدروس من التاريخ، وكأنّه لا يعلم ما قدّمته شعوب كردستان لأجل حريتها وعدم الخنوع للمحتلين"

حفتانين وخاكورك تسطّران اليوم أعظم المقاومات في وجه الاحتلال التركي والخائن حزب الديمقراطي الكردستاني الذي يشارك الدولة التركية في هذه الهجمات، فالمخطّطات الساعية إليها الدولة التركية والتي تترجمها من خلال هجماتها الوحشية على باشور كردستان لن تنجح أمام مقاومة قوّات الدفاع الشعبي.

نحن حركة الشبيبة الثورية السورية نحيّي مقاومة حفتانين، وسنكون مشروع الشهادة لأجل حماية أرض كردستان، وسنقف في وجه كل من يحاول أن يدنّس أرضنا، ونناشد جميع الشبيبة في كردستان أن يتضامنوا مع مقاومة حفتانين، ويشكّلوا حلقة حول هذه المقاومة لأجل النّصر".

ومن ثمّ انتهت التّظاهرة بترديد الشّعارات التي تحيّي مقاومة حفتانين وخاكورك، وتستنكر إجرام الفاشية التركيّة.

(إ)

ANHA