حركة الشبيبة تعلن النفير العام لمساندة مقاومة زاب وآفاشين ومتينا

وأصدر كل من حركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة بياناً بصدد هجمات جيش الاحتلال التركي ضد مناطق الدفاع المشروع.

البيان قرئ خلال تجمعين منفصلين نظما في كل من ناحية الدرباسية ومركز مقاطعة الحسكة، بمشاركة العشرات من الشباب.

البيان أشار إلى أن هجمات جيش الاحتلال التركي الجديدة تأتي في إطار مساعي التغطية على الفشل الذريع الذي مني به الجيش التركي في غاري.

وأضاف البيان: "إننا باسم حركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة، نعلن النفير العام لمواجهة هجمات الاحتلال التي تشنها الدولة الفاشية، ونؤكد أننا كشباب روج آفا سوف نتصدى للهجمات في أي مكان كان في كردستان، وسنقف بشكل فعال إلى جانب قوات الكريلا".

ووجه البيان نداءً إلى جميع الشباب، وجاء فيه: "إن الهجمات التي تستهدف الكريلا في آفاشين ومتينا وزاب، تستهدف إبادتنا. وعليه فإن على الشبيبة الانتفاض فوراً واعتبار أن القتال في زاب ومتينا وآفاشين واجب إنساني. يجب أن تعلم الدولة التركية أن الكرد ليسوا كما كانوا سابقاً. وكذلك الشباب. إن الشباب الذي تسلح بفكر القائد آبو سوف يبدي مقاومة عظيمة ضد هجمات الاحتلال. بهذه الروح نعلن أن موقفنا في حركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة هو المقاومة. ولكي يتم تسطير ملحمة جديدة في كاري وأن نشارك في تسطير هذه الملحمة".

(ك)

ANHA