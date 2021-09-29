حركة الشبيبة الثورية: لا صلة لنا بالهجوم على مكتب حزب PDK-RK

أصدرت حركة الشبيبة الثورية بيانًا بشأن الهجوم على مكتب الحزب الديمقراطي الكردستاني – غرب كردستان PDK-RK، وقالت إنه لا صلة لها بهذا الهجوم.

وجاء بيان حركة الشبيبة الثورية:

"نحن في حركة الشبيبة الثورية، منذ بداية تأسيسها وحتى هذه اللحظة، نقف موقفًا ثوريًّا ضد نهج الخيانة، وكل أشكال التبعية والتعاون مع العدو. وقد ناضلنا على هذا الأساس ودفعنا ثمنًا باهظًا، ونصعّد نضالنا في نهجنا هذا. كما أظهر شعبنا الوطني دعمه لهذه المبادرة ونضال الشباب الثوري بموقفهم ومقاومتهم، وموقف شعبنا هذا موضع فخر واعتزاز لنا.

يجب أن يعرف الجميع أننا في حركة الشبيبة الثورية أصحاب قرار في هذا النهج والموقف الثوريين حتى النهاية، وستكون لدينا نشاطات وأعمال وبرامج وفعاليات على هذا الأساس. لكن كانت هناك بعض الممارسات التي لم ننظمها نحن، وجرت باسم الشبيبة الثورية في الفترة الأخيرة، لكنها لا تعكس الحقيقة. كالهجوم على مكتب الحزب الديمقراطي الكردستاني – غرب كردستان PDK-RK، الذي لا علاقة له بنا كحركة الشبيبة الثورية.

هناك هجمات حرب خاصة يتم تطويرها من قبل أجهزة المخابرات التركية بقيادة فاشية الدولة التركية والمتعاونين مع نهج الخيانة. مثل الادعاءات التي تفيد بأن الشبيبة الثورية تخطف الأطفال. مما لا شك فيه أن مثل هذا الوضع هو نتيجة للإحراج الذي سببته الشبيبة الثورية للفاشية والمتعاونين معها، واعتراف بهزيمتهم.

إن الموقف الحازم ضد الخيانة الذي أبداه شعبنا المقاوم والشريف هو رده على نهج الخيانة، ونحن نحي هذا الموقف. كما نعتبر أن من واجبنا مشاركة هذا البيان مع شعبنا والشباب وجميع مؤيدينا، ونقدم تحياتنا".

(ك)

ANHA