حركة الشبيبة الثورية واتحاد المرأة الشابة يستذكران 4 شهداء في الدرباسية

نظمت اليوم، حركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة في ناحية الدرباسية بمقاطعة الحسكة، مراسم استذكار للشهيدات سلافا رمضان، وفجين جيان، ووعد خلوف، والشهيد أوزكور روني، الذين استشهدوا في أوقات وأعوام مختلفة جراء حوادث وهجمات الاحتلال التركي في شمال وشرق وسوريا ومناطق الدفاع مديا.

واستشهدت سلافا رمضان في الأول من أيلول 2022، متأثّرةً بجراح أصيبت بها جرَّاء استهداف الطيران المسيّر للاحتلال التركي في 18 آب 2022 مركزاً تعليمياً للفتيات في قرية شموكة غرب الحسكة.

أما المقاتلة في وحدات حماية المرأة (YPJ)، فجين جيان، فارتقت شهيدة في 7 آب الجاري، نتيجة إصابتها إثر حادثة تعرّضت لها في 27 تموز المنصرم.

بينما استشهدت المواطنة وعد الخلوف إثر استهداف الاحتلال التركي لسيارتين على طريق بلدة تل معروف بمقاطعة قامشلو في 27 تموز المنصرم، فيما استشهد المقاتل في قوات الدفاع الشعبي ازكور روني في مناطق الدفاع مديا في 17 تموز 2022.

وأقيمت مراسم الاستذكار في قاعة مركز الثقافة والفن في ناحية الدرباسية، بحضور عائلة الشهيدة سلافا رمضان وأعضاء وعضوات حركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة والمؤسسات والمجالس وأهالي الناحية.

وعلّقت في قاعة مركز الثقافة والفن صور القائد عبد الله أوجلان وصور الشهداء وأعلام حركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة.

بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقت العضوة في حركة الشبيبة الثورية السورية في ناحية الدرباسية، نور عباس، كلمة ثمّنت خلالها تضحيات الشهداء ودورهم في حماية الوطن، معاهدة بالسير على خطا الشهداء.

كما ألقيت كلمة باسم عائلة الشهيدة سلافا رمضان من قبل والدتها رمزية رمضان، استذكرت فيها شهداء الحرية، وأضافت: اتسمت الشهيدة سلافا بروحها المرحة منذ طفولتها الأمر الذي أكسبها شعبية لدى أقرانها، فعرفت ببسمتها الدائمة ووجها البشوش".

وأكدت: "عهدنا للشهداء هو المضي على خطاهم وعلى نهج القائد عبد الله أوجلان".

ثم عرض سنفزيون يتضمن مقتطفات من مسيرة الشهداء وحياتهم، لتنتهي المراسم بالشعارات التي تمجد الشهداء وتحيي مقاومة القائد عبد الله أوجلان.

(ج ع/م ح)

ANHA