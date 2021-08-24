حركة الشبيبة الثورية واتحاد المرأة الشابة ودار الجرحى ينددون بهجمات الاحتلال التركي

وتجمع العشرات من حركة الشبيبة الثورية وعضوات اتحاد المرأة الشابة وأعضاء دار الجرحى في مركز دار الجرحى الواقع في منطقة السبعة كيلو بريف ديرالزور، وأدلوا ببيان مشترك هناك قرئ من قبل نائب رئيس حركة الشبيبة الثورية عامر المشهوري وقال:

بداية نستذكر شهدائنا الذين ضحوا بأغلى ما لديهم من اجل تحقيق الكرامة والحرية لشعبنا، وإن مناطق شمال وشرق سوريا بنيت بدم الشهداء والفكر الحر الديمقراطي".

وأضاف: "هذه الأرض جزء من ثورة الحرية التي هي ثورة الشعوب ضد الدولة السلطوية، وكل الهجمات على الإدارة الذاتية هي هجمات على إرادة الشعوب".

وتابع البيان بأن "الأمة الديمقراطية هي الأساس لحرية كافة الشعوب والمكونات الموجودة في اراضيها وهي اساس بناء إرادة الشعوب الحرة، لذا فإنه ومنذ بداية ثورة شمال و شرق سوريا والدولة التركية تهاجم مناطقنا وفي كل مرة تزداد الوحشية باستهداف المدنيين وممثلي الإدارة الذاتية لتصل إلى استهداف المنشآت الحيوية والمشافي كما حصل في شنكال، وقصف دار الجرحى في قامشلو، وهذه هي جريمة حرب".

وندد البيان في ختامه بهجمات الاحتلال التركي والقصف الهمجي على مناطق شمال وشرق سوريا وقال: "كل هذا يحدث بسبب صمت الولايات المتحدة وروسيا، وإن ندائنا لهذه الدولة بأن تكف عن هذا الصمت والجرائم التي ترتكب بحق الشعوب ومحاسبة الاحتلال التركي على جرائمه".

(ع عل)

ANHA