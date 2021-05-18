حركة الشبيبة الثورية في منبج تؤكد تضامنها مع حملة صقور زاغروس الثورية

وفي الـ 23 نيسان المنصرم، بدأ الاحتلال التركي هجماته على مناطق الدفاع المشروع، وذلك في كل من متينا وزاب وآفاشين بهدف احتلالها وتوسيع رقعة المناطق التي تحتلها من جغرافية جنوب كردستان، وسط صمت حكومتي إقليم كردستان وبغداد.

وقوبلت الهجمات التركية بغضب شعبي في مناطق شمال وشرق سوريا التي نظمت فعاليات دعم لمقاومة قوات الكريلا في وجه الهجمات التركية، كما أعلنت حركة الشبيبة في مناطق شمال وشرق سوريا النفير العام، دعمًا لحملة "صقور زاغروس الثورية".

وفي منبج أيضًا جرى الإعلان عن النفير العام، خلال مسيرة نظمت في الـ 10 من أيار الجاري، إذ كشف الرئيس المشترك لحركة الشبيبة الثورية في منبج أحمد الجميلي خلال لقاء مع وكالتنا عن برنامجهم والذي سيتضمن توزيع بروشورات وتنظيم عروض سنفزيونية ومحاضرات وندوات.

وأكد أحمد الجميلي أن النفير العام يأتي "دعمًا لمقاومة حملة صقور زاغروس الثورية في مناطق الدفاع المشروع ضد الفاشية التركية وانتهاكاتها".

ورأى الجميلي أن "الفاشية التركية من خلال ممارساتها وانتهاكاتها تريد تعويض ما تلقته من خسائر في غاري وإنهاء وتصفية مقاومة الشعوب الحرة والمناضلة والمطالبة بالحرية".

وأضاف أن "مخطط الدولة التركية هو إبادة الشعوب الحرة مثل سابقاتها، وذلك عبر أساليبها القذرة وتآمر دول حليفة معها في تنفيذ مخططاتها الخبيثة".

واختتم أحمد الجميلي حديثه قائلًا: "نحن الشبيبة الثورية نعلن النفير العام على الفاشية التركية التي ازدادت مطامعها في المنطقة، وذلك لفرض هيمنتها وإعادة أحياء السلطنة العثمانية المزعومة، ولن نسمح للاحتلال التركي باحتلال أراضينا والتوسع على حساب شعبنا، ولن نستسلم".

(ج)

ANHA