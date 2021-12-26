حركة الشبيبة الثورية في حلب: هدف تركيا من فرض العزلة بحق القائد أوجلان شل حركة الحرية

خرج اليوم المئات من الأهالي والأحزاب السياسية والمؤسسات المدنية وحركة الشبيبة الثورية في تظاهرة شجبوا فيها العزلة المفروضة على القائد، وحمل المشاركون في التظاهرة الأعلام وصور القائد عبد الله أوجلان ولافتة كتب عليها "حان وقت حرية القائد آبو".

انطلقت التظاهرة من أمام قاعة الاجتماعات وجابت شوارع الحي الرئيسة وسط ترديد الشعارات التي تطالب بالحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان، لتتوقف أمام مجلس الشهيد كلهات الواقع في القسم الشرقي من حي الشيخ مقصود في حلب حيث وقف المشاركون في المظاهرة دقيقة صمت على أرواح الشهداء تلاها إلقاء بيان باسم حركة الشبيبة الثورية، قرئ من قبل عضوة الحركة مايا محمد وقالت:

"العزلة بحق القائد آبو عزلة مفروضة على الحرية والإنسانية، والقائد آبو يقود مشروع أخوة الشعوب الذي أدى إلى تخوف الدول القومية التي ربت المجتمعات حسب سياستها اللاأخلاقية، والدولة التركية الإرهابية تعلم بأن الشعب المقاوم يتلقى قوته من فكر وفلسفة القائد آبو".

تابع البيان "إن حكومة أردوغان المجرم، تبعد الشعب الكردي عن أهدافه من خلال فرض العزلة على القائد آبو ومنذ فترة طويلة لا تسمح لمحاميه باللقاء به، والوضع الحالي للقائد تجاوز مستوى الإنسانية".

ولفت البيان إلى الجرائم التي ارتكبتها الدولة التركية بحق الشعوب إلى جانب فرضه العزلة على القائد عبد الله أوجلان والتي كان آخرها الهجوم على مدينة كوباني بطائرتها ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مدنيين.

أشار البيان إلى مساعي الدولة التركية من وراء فرض العزلة على القائد "تنفذ الدولة التركية حرباً خاصة على القائد وذلك لوقف مشروع السلام في المنطقة، والهدف الأساسي للعزلة هو شل حركة الحرية وكسر مقاومة الشعب في شمال كردستان".

ونوه البيان إلى المجازر التي ترتكبها الدولة التركية بحق الشعب الكردي بالإضافة إلى قتلها للمئات من الشباب الكرد وذلك لإبعاد الكرد عن فكر الحرية.

وأدان البيان العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان وأكد على التصعيد من وتيرة النضال والمقاومة لتحقيق حرية القائد الجسدية وتحقيق العدالة الاجتماعية والديمقراطية لشعوب المنطقة".

دعا البيان الشعب بأن يكونوا في حالة نفير عام، لأن الممارسات والعزلة المفروضة على القائد استهداف لإرادة الشعب ولأن قضية القائد أوجلان هي قضية وطنية، كما دعا البيان SPT أن تقوم مباشرة بإرسال هيئة إلى إمرالي".

واختتمت التظاهرة بترديد الشعارات التي تحيي مقاومة القائد أوجلان وتنادي بحريته.

(ن ش/ل)

ANHA