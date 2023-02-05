حركة الشبيبة الثورية بدير الزور تنظم محاضرة حول المؤامرة الدولية بحق القائد أوجلان

المحاضرة نظمت في مركز شركة التطوير الزراعي في منطقة سبعة كيلو في دير الزور وحضرها ممثلون وممثلات عن لجان المرأة في دير الزور و عضوات اتحاد المرأة الشابة وأعضاء الشبيبة الثورية وأعضاء شركة التطوير الزراعي

وبدأت بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء تلاه شرح المؤامرة التي تعرض لها القائد عبد الله أوجلان من قبل القوى الرأسمالية من قبل عضو حركة الشبيبة الثورية علي الأحمد

وتناول المحاضر لمحة عن حياة القائد عبد الله أوجلان ونضاله إلى اليوم الذي تم فيه اعتقاله من قبل قوى دولية سلمته إلى دولة الاحتلال التركي وقال: "مفهوم المؤامرة الدولية وقضية اختطاف القائد عبد الله أوجلان وتسليمه لتركيا كان مثالاً واضحاً لفيض المؤامرات والفتن التي تحيكها قوى الهيمنة والرأسمالية ضد إرادة الشعوب وثوارها ومفكريها وقادتها حيث كانت المؤامرة عميقة ومليئة بالاستفهامات وكان كل شيء معداً ومخططاً له".

وأشار " فمؤامرة 15شباط التي أطلقت عليها تركيا حملة الطوفان حملت بصمات الاستخبارات الإسرائيلية والأمريكية والكينية واليونانية والتركية باعتراف الأتراك أنفسهم حيث تمكنت من شراء ذمم هذه الدول بهدف تحقيق أجنداتها".

وأوضح "أن المؤامرة مازالت مستمرة على شعوب العالم حتى اليوم الحالي والعزلة المفروضة على القائد أوجلان في سجن إمرالي امتداد لمحاربة الفكر الديمقراطي الحر". وفي الختام دعت المحاضرة "لتصعيد النضال أمام السياسات الهادفة لكسر إرادة الشعوب وتطلعاتها إلى الحرية".

وفي ختام المحاضرة تم عرض سنفزيون جسد المؤامرة الدولية ضد القائد عبد الله أوجلان

(أ م)

ANHA