حركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة: الهجوم على كوباني لن يمر بدون رد

أصدرت منسقية حركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة، اليوم الاثنين، بياناً إلى الرأي العام، حول الهجوم التركي على كوباني، والذي أسفر عن استشهاد 5 من أعضاء الحركة والاتحاد.

وجاء في نص البيان:

"نحن في حركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة، نسيّر كفاحاً وكدحاً وعملاً ومقاومة ثورية ووطنية بلا انقطاع منذ بداية ثورة روج آفا وحتى اللحظة، وتكلل كفاحنا هذا بشهاداتٍ قيّمة منذ انطلاق الثورة، ووصلنا إلى مستوى تمثيلها من خلال وعد الانتقام، الارتباط، وتعزيز ميراث خط الشهداء. أصبحت حركة الشبيبة الثورية من خلال قوة، إرادة، وقفة وهمة مرحلة الشباب، مصدر خوف لجميع أعداء الثورة وعملائهم والخونة لصالحهم.

منذ تأسيسها وحتى اليوم أصبحت حركة الشبيبة الثورية واتحاد المرأة الشابة، صاحبة وقفة وقوة النشاط ضد جميع أشكال هجمات العدو والخونة من عملائه، على الوطن والثورة، لهذا السبب أصبحت هدفاً للقوى الفاشية وعملائها من الخونة، على الدوام، وفي مقدمتهم دولة الاحتلال التركي، للقضاء عليها.

هذه الهجمات التي تتطور تهدف إلى القضاء على حركة الشبيبة، وقد سخرت جميع القوى الفاشية والمتواطئين معها من الخونة، كل إمكاناتها من أجل صهر وحلّ والقضاء بشكل تام على الشبيبة، وتسعى إلى تنفيذ ذلك حتى اللحظة، ومؤخراً أثناء تواجد أعضائنا في منزل أسرة بمدينة كوباني استهدفت الدولة الفاشية التركية عبر هجوم جوي، أعضاءنا والأسرة، واستشهد 5 من رفاقنا.

وهذه ليست المرة الأولى التي نتعرض فيها نحن حركة الشبيبة الثورية واتحاد المرأة الشابة للهجمات التي تتطور كمخطط منذ البداية وحتى الآن. جميع هذه الهجمات التي تعرضت لها حركة الشبيبة الثورية حتى الآن، تم الرد عليها والثأر لها من خلال جميع أشكال الدفاع، النشاط، الوقفة والتنظيم.

فلتعلم جميع القوى الفاشية، المحتلة، ونهج الخيانة والمتواطئين معه جيداً أن هذا الهجوم مثل جميع الهجمات السابقة، لن يمر بلا رد أو ثأر بأي شكل من الأشكال.

نحن في حركة الشبيبة الثورية واتحاد المرأة الشابة سنحول وعد الشهيدة فيان كوباني، الشهيدة نوجيان أوجلان، الشهيدة روجين، الشهيد وليد والشهيد مرهف إلى أساس تعزيز كفاحنا ونشاطنا وسنصبح المنتقمين لثأرهم.

ونتعهد في حركة الشبيبة الثورية واتحاد المرأة الشابة لعموم شعبنا والشبيبة بالرد على هذه الهجمات بالمزيد من الإرادة، النشاط والثورية. ومنذ بداية تأسيسها نظمت حركة الشبيبة الثورية نفسها كمسؤولة وناشطة للانتقام التاريخي، وأصبحت عبر خط الانتقام صاحبة الكفاح والنشاط، وأصبحت بنشاطها وانتقامها مصدر خوف لجميع المحتلين والفاشيين والخونة على الدوام. واليوم سيتم الثأر لكل شاب/ـة استشهدت على يد الفاشية وخط العمالة والخيانة، من خلال التطبيق، النشاط، وعبر الآلاف من الثوريين والمقاتلين.

ونتعهد لجميع الشبيبة بأننا وعبر همة قوة الشباب سنمضي وننشط لتحقيق عهدهم والانتقام لهم".

(س ر)

ANHA