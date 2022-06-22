حركة الشبيبة الثورية السورية تطلق موقعها الرسمي على الانترنت

فعّلت حركة الشبيبة الثورية السورية موقعها الرسمي (ciwanensoresger.com) على شبكة الانترنت. وجاء في المقدمة التعريفية للموقع بأنه سيغطي فعاليات الشبيبة والمرأة الشابة، بالإضافة إلى نشر أخبار وبرامج الشبيبة.

فيما جاء في المقدمة التعريفية للموقع: "يُنشر على هذا الموقع المجلة الشهرية لحركة الشبيبة الثورية واتحاد المرأة الشابة".

كما ينشر الموقع عمليات كريلا حركة التحرر الكردستانية وحياة الكريلا ونضالهم، بالإضافة إلى نشر الصور والملفات، السيرة الذاتية تخليداً لذكرى الشهداء الأبطال.

في مواجهة الخيانة والاحتلال، تتقدم ألاعيب الحرب الخاصة من قبل أطراف الحداثة الرأسمالية ضد الشبيبة. وفي هذا السياق يتولّى الموقع عرض هذه المخططات والألاعيب للمتابعين بالملفات والوثائق.

كما يمكنكم قراءة مراجعات وتقييمات القائد آبو بشأن الشبيبة والمرأة والشعب. وكذلك قراءة كتب القائد آبو.

وينشر الموقع مقالات الشبيبة حول آخر التطورات السياسية، العسكرية والاجتماعية.

وتُنشر جميع الدعوات والبيانات الصادرة عن حركة الشبيبة الثورية السورية مباشرة على الموقع الرسمي للحركة".

رابط الموقع العربي:

https://ciwanensoresger.com/ar

رابط الموقع الكردي:

https://ciwanensoresger.com/ku

(ر)