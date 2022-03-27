حركة الشبيبة الثورية السورية تنظم مسيرة بالتزامن مع أسبوع البطولة

بحلول الذكرى الـ 36 لأسبوع البطولة، تجمّع المئات من أهالي ناحية عامودا وأعضاء الشبيبة الثورية السورية اليوم، في ساحة الشهيد جهاد، وسط ناحية عامودا؛ للمشاركة في المسيرة التي نظمتها حركة الشبيبة الثورية السورية.

ورفع المشاركون في المسيرة صور القائد أوجلان وصور الشهداء وأعلام حركة الشبيبة الثورية السورية وحركة الطلبة الديمقراطيين.

وانطلقت المسيرة من ساحة الشهيد جهاد في ناحية عامودا، وسط ترديد المشاركين هتافات وشعارات "تحيي مقاومة الكريلا، "الشهداء أحياء لا يموتون".

وعند وصولهم إلى مركز حركة الشبيبة الثورية السورية وسط الناحية وقفوا دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء.

لتختتم المسيرة بالاستماع إلى تسجيل صوتي عن حياة الشهيد معصوم قورقماز "عكيد".

يذكر أن الشهيد معصوم قورقماز "عكيد " كان أول قائد لقوات "تحرير كردستان" واستشهد في الـ 28 من آذار / مارس 1986 في جبال كابار بكردستان.

(كروب)

ANHA