حركة الشبيبة الثورية السورية تعلن دعمها لحملة صقور زاغروس

وللتنديد بهجمات الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع في آفا شين وزاب ومتينا، نصبت حركة الشبيبة السورية الثورية في كركي لكي خيمة لإعلان النفير العام، وذلك تحت شعار" بروح انتصار غاري نحيي حملة صقور زاغروس".

هذا وتوجه العشرات من أضاء حركة اشبيبة الثورية السورية من مدينة الحسكة، وقوى الأمن الداخلي والترافيك وقوات حماية المجتمع إلى خيمة إعلان النفير العام في كركي لكي.

وتحت الخيمة، ألقى عضو قوات حماية المجتمع، مصطفى عباس، بيانًا إلى الرأي العام للتنديد بهجمات الاحتلال التركي قائلًا "إن قوات الكريلا كبدت جيش الاحتلال التركي خسائر فادحة في حملة صقور زاغروس".

وتابع بالقول: "إن ما تشهده مناطق شمال وشرق سوريا من حرب وحبس المياه والحصار مرتبط بما يحصل في جبال كردستان".

واختتم قائلًا: "إننا بإرادة قوية وبفضل فلسفة القائد أوجلان الذي تتبنى أخوة الشعوب والعيش المشترك، بأننا خلف قوات الكريلا في مقاومتها البطولية".

وبحسب اللجان المشرفة على خيمة إعلان النفير العام، فإن الشبيبة الثورية سيتوجهون، يوم غد، من ناحية الدرباسية وزركان إلى الخيمة.

(ك-ع/س ر)

ANHA