حركة الشبيبة الشيوعية الثورية: لا خلاص لنا غير ثورتنا

وجاء ذلك خلال بيانٍ ألقته حركة الشبيبة الشيوعية الثورية، اليوم الثلاثاء؛ من مدينة كوباني، قبيلَ يومين من ذكرى هجمات الاحتلال التركي على مقاطعة عفرين، بحضور العشرات من أعضاء الحركة والأهالي.

وحمل المشاركون في البيان يافطة كتب عليها "لا حياة تحت الاحتلال، حتماً سنحرر عفرين". وقرأت البيان عضوة الشبيبة الشيوعية الثورية أفين محمد. وجاء في نصه:

"الدولة التركية المحتلة وعصاباتها هاجمت مقاطعة عفرين في الـ20 من كانون الثاني 2018، استخدمت الدولة الفاشية قوة الناتو وتقنياته في هذه الهجمات، أرادت الدولة التركية احتلال عفرين بالطائرات الحربية وأسلحة الاستطلاع والدبابات والمدفعية، كانت هناك مقاومة غير مسبوقة لمدة 58 يوماً ضد هذه الهجمات.

في هذه المقاومة دافع مقاتلو YPG، YPJ، MLKP، والمقاتلون الأمميون جنباً إلى جنب واستشهدوا ومنعوا عبور العدو إلى عفرين خلال 58 يوماً، تزامن ذلك مع تدفق الشعب في روج آفا إلى المقاطعة، أفيستا خابور، تيريج علي شير، زينل سيد رضا، اوزكور آفاروني، هوكر هليمرسون، والمئات من مقاتلي الحرية قاتلوا ببسالة لحماية عفرين واستشهدوا، واليوم لا يزال النضال مستمراً من قبل المدافعين عن الثورة على جميع الجبهات.

إذ تواصل الدولة التركية المحتلة اعتداءاتها على مناطق الشهباء، منبج، كوباني، عين عيسى، تل تمر وزركان وأيضاً، إلى جانب الهجمات العسكرية تسيّر الدولة التركية الحرب الخاصة والتي تستهدف بالدرجة الأولى الشباب والنساء.

إن ثورة روج آفا هي ثورة المرأة والشبيبة وتطورت بالعمل الجاد، اليوم لا تزال مهمة الدفاع عن الثورة على عاتقنا نحن الشباب، من الضروري أن يتحمل جميع الشباب مسؤولية مهام الثورة، وأن يشاركوا في صفوف الدفاع، وأن يعملوا على تحرير عفرين، رأس العين، وتل أبيض.

لا خلاص لنا غير ثورتنا، الحرية والمساواة والأمل في ثورة روج آفا، دعونا نرفع هذا النضال معاً ونهزم الاحتلال وننقذ بلادنا.

سنهزم الاحتلال وننقذ عفرين".

(ز س/ج)

ANHA