حركة النهضة تعترف بمسؤوليتها عن تدهور الأوضاع في البلاد

وأقرت حركة النهضة التونسية بتحمّلها مسؤولية ما آلت إليه ظروف البلاد إلى جانب ما أسمتهم بالأطراف التي حكمت معها حسب حجمها في المشاركة في الحكم وإدارة البلاد.

وزعمت الحركة أنها تتفهم غضب الشارع التونسي ومستعدة للتقييم الجدي والموضوعي وإجراء مراجعات عميقة خلال مؤتمرها القادم بما يحقق التجديد في الرؤية والبرامج وفتح الآفاق أمام الشباب لتطوير الحركة.

ولفتت إلى أن رئيس الحركة، راشد الغنوشي، أشرف على الاجتماع الأخير للمكتب التنفيذي المسيّر للأعمال قبل الإعلان عن تشكيلة المكتب الجديد قريبًا، مضيفة أن الاجتماع شهد التداول في الشأن الوطني ومتابعة آخر مستجدات الوضع بالبلاد، على حد تعبيرها.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد جمّد، في 25 تموز/ يوليو الماضي، مجلس النواب الذي كانت تسيطر عليه حركة النهضة، بالإضافة إلى إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، في ظل أزمة سياسية وصلت إلى طريق مسدود.

وأكد سعيّد أن قراراته جاءت موافية لدستور البلاد في ظل ما تتعرض له الدولة من مخاطر وبعد تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية والصحية.

(د ع)