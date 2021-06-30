حركة المرأة الشيوعية الثورية بكوباني تندّد بممارسات الأمن التركي تجاه النساء

وجاء البيان في الوقت الذي يشدد فيه الأمن التركي من الاعتقالات بحق النساء ويستهدفهن داخل الأراضي التركية وخارجها في الأراضي التي احتلتها بسوريا عبر مرتزقتها.

وألقي البيان من قبل العضوة في حركة المرأة الشابة بالحزب الشيوعي نشتمان بكر في ساحة المرأة الحرة في مدينة كوباني.

ندد البيان في بدايته: "ممارسات الأمن التركي تجاه المرأة في الفترة الأخيرة داخل الأراضي التركية وخارجها، وبالأخص استهدافهم الأخير لدنيز بويراز، والذي يعتبر جريمة ضد الإنسانية".

وأشار البيان بأنّ: "الدولة التركية تحاول القضاء على أي خطوة حصلت عليها المرأة في طريقها نحو حريتها، وهذا الأمر يزعجها، لذا تحاول بشتى الطرق القضاء على إرادة المرأة الحرة".

وفي ختام البيان وجهت حركة المرأة الشيوعية الثورية نداءً لنساء العالم بأن "يقفن صفاً واحداً ليساعدن كل امرأة تعاني من الذل، وبالتحديد النساء في تركيا اللواتي يعانين من الذل".

ANHA