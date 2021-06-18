حركة المرأة الشابة في حلب تتظاهر تنديداً بجريمة اغتيال دانيز بوايرز

المتظاهرات رفعن شعارات " كلنا دنيز، المرأة هي الحياة، الموت للفاشية والخيانة والديكتاتورية"، إلى جانب رقع أعلام حركة المرأة الشابة.

وانطلقت التظاهرة من أمام قاعة الاجتماعات الواقعة بالقسم الغربي من حي الشيخ مقصود لتجوب شوارع الحي وصولاً إلى ساحة الشهيدة دستينا بالقسم الشرقي من حي الشيخ مقصود، بمشاركة المئات من أهالي الحي إلى جانب أعضاء حركة المرأة الشابة.

وبعد الوقوف دقيقة صمت، ألقت الإدارية في حركة المرأة الشابة بروين محمد كلمةً نددت فيها بالجريمة البشعة التي ارتكبها عناصر تباعة للفاشية التركية بحق الشهيدة دنيز، وأكدت على إصرار حركة المرأة تصعيد النضال بكافة الأشكال للمحاسبة المجرمين.

كما أكدت بروين على وجوب تكاتف النساء في عموم كردستان والعالم لمنع الجرائم بحق المرأة ومحاسبة الفاشيين على أفعالهم.

وانتهت التظاهرة بترديد الشعارات التي تمجد الشهداء وتدعو إلى السير على خطاهم.

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ANHA