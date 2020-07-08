عقدت اللجنة التحضيرية لحركة المرأة الشابة في أوروبا اجتماعًا تحت شعار "النضال التاريخي بروح الشهيدة روناهي" "TÊKO-JIN"، دام يومين.

وفي ختام الاجتماع، أصدرت بيانًا أعلنت فيه عن تأسيس حركة المرأة الثورية الشابة مختصرها (TÊKO-JIN)، ونص البيان:

"إن الحرب بين النظام الديمقراطي والنظام الرأسمالي في شخص الشعب الكردي والقائد عبد الله أوجلان قائمة على ضغط الإبادة الثقافية والمادية، في سعي للقضاء على الثقافة، والتاريخ والتنشئة الاجتماعية، خاصة في شخص النساء، وسعي إلى تفكيك المجتمع، والقضاء عليه في شخص المرأة الشابة التي أصبحت رائدة بطاقتها وقوتها من خلال نشر الآفات الاجتماعية من تجسس ومخدرات.

لهذا يجب على المجتمع أن يُناضل بطريقة الشعب الثوري لمواجهة السياسات المدمرة للحداثة الرأسمالية.

نحن؛ الشابات في مركز الرأسمالية، وباسم كل امرأة كردية، باسم كل النساء والأمميات، نرفض حياة العبودية والذل المفروضة علينا، لهذا علينا تنظيم أنفسنا بشكل شامل لمواجهتها، ولهذه الغاية قمنا بتنظيم اجتماعاتنا باسم اللجنة التحضيرية التي تم تشكيلها في المؤتمر في أواخر شهر كانون الثاني، وعقدنا اجتماعنا الأخير تحت شعار "النضال التاريخي بروح الشهيدة روناهي" TÊKO-JIN" وحققنا نتائج رائعة، وهي:

-نعلن عن حركة المرأة الثورية الشابة 'TÊKO-JIN' في إطار نهج القائد عبد الله أوجلان.

-أيضًا في إطار نموذج القائد عبد الله أوجلان الذي ينظر إلى جميع أشكال الفاشية، وخاصة التي تقودها هيمنة الذكور على النساء، نعد حركة المرأة الثورية الشابة 'TÊKO-JIN' لون المرأة وصوتها"