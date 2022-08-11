حركة المرأة الشابة بمقاطعة كوباني تحتفل بقدوم 15 آب

حضر الحفل العشرات من أهالي مدينة كوباني وبدأ بالوقوف دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء تلاها إلقاء كلمة من قبل الناطقة باسم حركة المرأة الشابة بإقليم الفرات روهيف فرات.

وأشارت روهيف إلى أن "قفزة 15 آب حققت نجاحات تاريخية وبفضلها وبروح ونضال الشهيد عكيد حقق الشعب الكردي الكثير من الانتصارات".

وأكدت روهيف أن "الشعب الكردي لا ترهبه الفاشية التركية بل أصبح ذا إرادة وعزيمة وصاحب تاريخ نضالي".

حيت روهيف مقاومة المقاتلين في جبهات القتال والمقاتلين الكريلا في جبال كردستان وقالت إن النصر سيكون حليفهم بروح 15 آب.

وتخليداً لذكرى الشهيد عكيد ومقاومته وللاحتفاء بمناسبة 15 آب رسمت شابة من مدينة كوباني صورة الشهيد عكيد وقدمتها لحركة المرأة الشابة.

وتخلل الحفل عقد الحضور حلقات الدبكة على أنغام الموسيقا الشعبية والثورية.

(م ع/سـ)

ANHA