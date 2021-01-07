حركة المرأة الشابّة تشعل الشّموع على أضرحة الشّهداء بديرك

وتوجّهت اليوم، حركة المرأة الشابّة، مع اقتراب الذكرى السنوية الثامنة لمجزرة باريس التي ارتكبت بحقّ المناضلات الكرديات الثلاث "ساكينة جانسيز، ليلى شايلمز، وفيدان دوغان"، إلى مزار الشهيد خبات بمدينة ديرك.

وعند الوصول إلى المزار، وقفن دقيقة صمت، تلاها عرض سنفزيون عن تاريخ ونضال الشهيدة ساكينة جانسيز ورفيقاتها اللّواتي استشهدن على يد الاستخبارات التركيّة في باريس في الـ 9 من كانون الثاني 2013.

وبعد الانتهاء من عرض السنفزيون، توجّهت عضوات حركة المرأة الشابّة إلى مزار الشهيد خبات، وأوقدن الشّموع على أضرحة الشّهداء، وسط ترديد الشّعارات التي تحيّي مقاومة المرأة الحرّة.

(ع ع /إ)

ANHA