حركة المرأة الحرة: فاشية AKP-MHP تشدد العزلة على أوجلان بشكل تسعفي وممنهج

وأصدرت حركة المرأة الحرة ‏(TJA) بياناً حول العقوبات الجديدة المفروضة على القائد، نقلته وكالة فرات للأنباء، اليوم الأربعاء.

وقال الحركة إن العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان تؤثر على المجتمع ككل، وبالأخص على الشعب الكردي، مبينة أن "فاشية حكومة حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية تقوم بأساليب تعسفية وتعذيب ممنهج ضد السيد أوجلان، لذلك تشدد العزلة عليه، وفي شخص القائد أوجلان تسعى إلى خنق نضال الحرية للمرأة وصداقة المرأة التاريخية".

وأوضحت حركة المرأة الحرة أنه مع التعذيب ازداد الظلم في المجتمع، داعية لجنة مناهضة التعذيب الأوروبية CPT إلى زيارة إمرالي والقيام بدورها ومسؤولياتها.

وأضافت "إن النضال ضد العزلة هو مقاومة الفاشية، ضد هؤلاء الذين يريدون خنق نضال حرية المرأة والنيل من خط خلاص المرأة، طريق النضال هو كسر العزلة، العزلة سوف تنهار وستنتصر المرأة، إن نضال حرية المرأة سوف ينتصر".

وفرضت السلطات التركية عقوبات جديدة بحق القائد عبد الله أوجلان، تقضي بمنع اللقاء مع المحامين لمدة 6 أشهر، اعتباراً من 12 تشرين الأول الماضي، ومع العائلة لمدة 3 أشهر، اعتباراً من 18 آب الماضي.

(س ر)