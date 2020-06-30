حركة المرأة الحرة تستذكر المناضلة زيلان

وأصدرت حركة المرأة الحرة (TJA) بيانًا كتابيًا بهذه المناسبة.

وقالت الحركة إن واقع الكرد وكردستان وأرض بلاد ما بين النهرين المقدسة (ميزوبوتاميا) خلقت العديد من النساء العالمات والمقاتلات والمقاومات، ومنذ تأسيس تاريخ الأرض وحتى الآن كانت نضالاتهم ومقاوماتهم وعلومهم وفلسفتهم دائماً في إدارة المرأة والمجتمع، وكانت مدرسة الحرية للانتقال من جيل إلى جيل حتى يومنا هذا.

وأشارت إلى أن "من النساء اللواتي كان لديهن فلسفة الحياة زينب كناجي مثال الكفاح للمرأة الكردية، التي حاربت ضد الذهنية الذكورية والأبوية للمجتمع والأسرة، وضد ذهنية المحتل على أرض ميزوبوتاميا.

ونحن في حركة المرأة الحرة نُحي كافة النساء المقاومات والمكافحات اللواتي حاربن من أجل الحرية، ونُعاهدهن على أننا ملتزمات بفلسفتهن.

(س و)