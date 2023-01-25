حركة المرأة الحرة (TJA): على الجميع الوقوف في وجه الإعدامات في إيران

نشرت حركة المرأة الحرة (TJA) بياناً كتابياً حيال إعدامات الدولة الإيرانية والانتهاكات ضد النساء، وجاء في البيان:

"نحن الشعب الكردي نناضل منذ زمن بعيد من أجل تحرير هويتنا وبنفس الوقت نحن النساء الكرديات نقاوم منذ زمن بعيد ضد التمييز الجنسي، الجمهورية الإسلامية الإيرانية مثل البلدان المجاورة، لسنوات ردت بقسوة على كل أنواع المطالب لمجتمع إيران وشرق كردستان".

ولفتت حركة المرأة الحرة (TJA) الانتباه الى أن الدولة الإيرانية ترد على مقاومة الشعب بالإعدامات وقالت: "الكرد، الفرس، الأذريون، اللور، البلوش والأعراق والمعتقدات الأخرى التي تعيش ضمن الحدود الرسمية لإيران، لهم الحق في نضالهم من أجل الحرية والجمهورية الإسلامية الإيرانية الفاشية تجرم بحق الإنسانية، نحن نساء شمال كردستان نرى أن المقاومة في إيران وشرق كردستان بأنها من المطالب الأكثر شرعية للشعوب ومرة أخرى نقول، نحن بجانبهم، وننادي الجميع للوقوف من أجل إيقاف الإعدامات وانتهاك المطالبات ونكرر مرة أخرى أننا سنجعل من شعار (المرأة، الحياة، الحرية) رمزاً لحرية النساء".

(ف)