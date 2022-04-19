حركة المجتمع الديمقراطي: هجوم الجيش العراقي على شنكال لا يخدم مصلحة العراق

أصدرت حركة المجتمع الديمقراطي (TEV-DEM)، بياناً كتابياً إلى الرأي العام، بصدد الهجمات الأخيرة للجيش العراقي على نقاط تتمركز فيه "أسايش إيزيدخان" بقضاء شنكال، حصلت وكالتنا على نسخة عنه.

وجاء فيه:

"تتجدد يوماً بعد يوم أزمة الحكومة العراقية الداخلية وفشلها السياسي نحو إيجاد الحلول السلمية التي باتت غير مجدية، لكن إصرارها على شن حرب ضد إرادة المجتمع الإيزيدي في شنكال واضحة من خلال السياسات والتكتيكات التي تتبعها الحكومة عبر تحشداتها العسكرية والتهديدات المباشرة وغير المباشرة مستعينة بدولة الاحتلال التركية وتواطؤ الحزب الديمقراطي الكردستاني من خلال مخططات ومشاريع عدائية خطيرة لمحاربة الكرد وإبادتهم والقضاء على قيم ومكتسبات الشعب الكردي".

مضيفاً: "وعدم القبول بإرادة الكرد عامة والإيزيديين خاصة، إذ يبدو أن الحكومة العراقية بدأت تتحرك فعلياً حسب الأوامر التركية الفاشية الساعية لإنهاء القضية الكردية، ونسف جهود المشروع الديمقراطي المستند إلى تكاتف الشعوب وتوحيد الثقافات المجتمعية في المنطقة عامة".

وأشار البيان إلى الهجمات العنيفة التي تشنها دولة الاحتلال التركية على مناطق الدفاع المشروع بباشور (جنوب كردستان)، وقال: "تستخدم التركية الفاشية كل إمكانياتها العسكرية واللوجستية بالتزامن مع هجوم الجيش العراقي على إرادة الايزيديين في شنكال، ومضايقتهم بعد بناء جدار إسمنتي"، لافتاً إلى المستفيد من بناء الجدار، وهي دولة الاحتلال التركية. وأشار إلى أنها لا تدخل في مصلحة العراق.

كما لفت إلى مقاومة الإيزيديين لهجمات مرتزقة داعش، وحمايتهم للجغرافية العراقية من التجزئة والتفتت، وبناءهم لإدارتهم بإمكانياتهم الذاتية، مبيناً "هذه الهجمات تأتي في سياق اتفاقية 9 تشرين الأول/ أكتوبر 2020 بين هولير وبغداد، والذي يهدف إلى تهيئة أرضية مناسبة لإنعاش داعش وجلبهم إلى المنطقة من أجل تجريد وتشريد الكرد وخنقهم ضمن مخطط الإبادة العرقية، وارتكاب المزيد من المجازر الجماعية سواء في باشور أو شنكال أو مخمور أو أية مناطق أخرى".

هذا ودعت حركة المجتمع الديمقراطي TEV-DEM)) في بيانها، جميع القوى السياسية والوطنية الكردستانية، والمنظمات الحقوقية، والمجتمع المدني إلى التحرك الخروج عن صمتها وتحمل المسؤولية الوطنية اتجاه ممارسات دولة الاحتلال التركية وممارسات الجيش العراقي ضد الكرد.

كما توجه بدعوته إلى الشعب الكردي عامة والإيزيديين بشكل خاص في كل مكان للانتفاض ضد جرائم الدولتين التركية والعراقية، والرفع من وتيرة المقاومة والكفاح والحس بالمسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم والانضمام إلى تظاهرات لإدانة الهجمات العدائية وفضح تواطؤ الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يهدد مكتسبات وقيم الكرد بارتكابه ذنوب تاريخية.

(ي م)

ANHA