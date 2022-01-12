حركة المجتمع الديمقراطي ومنظمة حقوق الإنسان في إقليم الفرات تدينان هجمات الاحتلال التركي

وقرئ بيان حركة المجتمع الديمقراطي في إقليم الفرات في ساحة الشهيد عكيد بمدينة كوباني من قبل الرئيسة المشتركة لمجلس حركة المجتمع الديمقراطي في إقليم الفرات، هدلة حسن، جاء فيه:

"هذه الأعمال ليست بعيدة عن الفكر الإرهابي للدولة التركية الراعية للإرهاب بشكل علني وواضح، وأن هدفها ترهيب وترويع المدنيين وتهجيرهم وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة؛ لتغيير ديمغرافيتها".

تابع البيان: "دولة الاحتلال تفعل كل هذه الجرائم أمام أنظار العالم، والذي بدوره يتعامى عن مثل هذه الجرائم اللا أخلاقية، وكذلك تتقاعس الدول "الضامنة" لاتفاقية وقف إطلاق النار وعدم قيامها بواجبها لإيقاف مثل هذه الجرائم، بل تفعل العكس إذ تفتح المجال أمام تركيا لممارسة سياستها الفاشية بحق المدنيين" .

"فقدان طفل لإحدى ساقيه جراء القصف وصمة عار على جبين الإنسانية والعالم أجمع"

ومن جانبها، وجهت منظمة حقوق الإنسان في إقليم الفرات رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وذلك عبر بيانها الذي ألقي من أمام مقر المنظمة بمدينة كوباني، حيث قرئ باللغة الإنكليزية من قبل العضو في المنظمة زين الدين عبده.

وأكد البيان أن "فقدان الطفل عبدو مصطفى حنيفي الذي لم يتجاوز الرابعة من عمره لإحدى ساقيه جراء القصف وصمة عار على جبين الإنسانية والعالم أجمع".

أضاف البيان: "قصف الأحياء المدنية من قبل دولة الاحتلال التركي لا زال مستمراً دون محاسبتها، وهذا ما يسمح لها بالتمادي أكثر في انتهاكاتها وجرائمها بحق المدنيين".

دعا البيان المنظمات الحقوقية إلى تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة والاتفاقيات والقوانين الدولية الخاصة بحماية الطفل حيال الانتهاكات والجرائم المرتكبة من قبل الدولة التركية لحماية الأطفال في المنطقة، وكذلك القيام بواجباتها ومهامها في حماية المدنيين".

يذكر أن مدينة كوباني تعرضت يوم السبت الماضي لقصف مدفعي عشوائي من قبل جيش دولة الاحتلال التركي، وأصيب على إثره 12 مواطناً بينهم نساء وأطفال، واستشهد مواطن من قرية "خانى"، وطال القصف حينها قرى تل حاجب، وقرموغ، وكوران، وخاني، وسرزوري وكولتبه الواقعة شرقي مدينة كوباني.

(ن ك/ج)

ANHA