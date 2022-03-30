حركة المجتمع الديمقراطي تطلق حملة نظافة عامة في الحسكة

تحت شعار "النظافة أخلاق وثقافة المجتمع، لنساهم جميعاً في الحفاظ على نظافة مدننا"، بدأت اليوم الأربعاء، حملة نظافة عامة في مدينة الحسكة، أطلقتها حركة المجتمع الديمقراطي TEV DEM، والتي من المقرر أن تشمل كامل المدينة ونواحيها، على مدار شهر كامل، ابتداءً من سوقي الهال والسيارات في حي خشمان شمال المدينة.

انطلقت الحملة من النقطتين آنفتي الذكر، بمشاركة العشرات من أعضاء حركة المجتمع الديمقراطي في مدينة الحسكة، وأعضاء اتحاداتها، وفي مقدمتها "اتحاد التجار في الحسكة".

عمل المشاركون على جمع القمامة ووضعها في أكياس، وترحيلها من خلال سيارات جمع القمامة الخاصة ببلدية الشعب في المدينة إلى المكبات.

كما عملوا على إزالة الأتربة وبقايا الخضروات المتجمعة على أطراف سوق الهال، عبر آليات هندسية خاصة بالبلدية، وشطف الشوارع عبر آليات فوج الإطفاء بالمدينة، إلى جانب إرشاد أصحاب المحال في السوقين إلى أهمية النظافة وضرورة التقيد بالساعات المخصصة لرمي القمامة.

بحسب عضو منسقية الأصناف في حركة المجتمع الديمقراطي بمدينة الحسكة، كاميران درويش، فإن الحملة التي انطلقت اليوم، يراد منها نشر ثقافة تحث العامة على المحافظة على نظافة المنطقة، وحماية البيئة. وأنها نُظمت بالتعاون والتنسيق مع بلديات الشعب، وحزب الاتحاد الديمقراطي PYD.

وكانت حركة المجتمع الديمقراطي قد أطلقت حملة مماثلة قبل يومين في مقاطعة قامشلو.

(ن م/أم)

ANHA