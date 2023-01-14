حركة المجتمع الديمقراطي تختتم اجتماعها السنوي بخطة عمل لعام 2023

بهدف مناقشة أعمال مؤسسات ومنظمات واتحادات المجتمع المدني في شمال وشرق سوريا، وكيفية تطويرها، عقدت حركة المجتمع الديمقراطي اجتماعها السنوي وذلك في أكاديمية المجتمع المدني في حي خشمان بمدينة الحسكة.

واستمر الاجتماع يومين متتاليين وبحضور عضوة الهيئة الرئاسية لحزب الاتحاد الديمقراطي، فوزة يوسف والرئاسة المشتركة لحركة المجتمع الديمقراطي، روكن أحمد، وغريب حسو، بالإضافة إلى العشرات من أعضاء المؤسسات والمنظمات والاتحادات.

وبدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ومن ثم شرحت عضوة الهيئة الرئاسية لحزب الاتحاد الديمقراطي فوزة يوسف، ما تمر به المنطقة عامةً ومناطق كردستان وشمال وشرق سوريا خاصةً، على كافة الأصعدة وما تشهده من تقلبات وتوازنات سياسية، وسلطت الضوء، على الوضع السوري، بالتزامن مع المرحلة التي بمر بها شمال وشرق سوريا، مؤكدة "الأزمة السورية ستستمر، نتيجة انشغال العالم بحرب أوكرانيا، وضعف روسيا وإيران في هذه المرحلة قد يدفعهما إلى بعض التنازلات لدولة الاحتلال التركي لحاجتهما إليها".

وحول التقارب بين حكومة دمشق ودولة الاحتلال التركي، بينت فوزة خلال حديثها، أن دولة الاحتلال التركي تعيش أزمة حقيقية، وتقاربها مع حكومة دمشق لا يعني وجود اتفاق بينهما، وإنهاء خلافاتهما".

مشددة "علينا تقوية الجبهة الداخلية اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً وعسكرياً، ويقع على عاتق حركة المجتمع الديمقراطي مهمات كبيرة في هذه المرحلة الحساسة في ما يخص هذه الجوانب".

"موقف كردستاني موحد"

أشارت فوزة، في نهاية حديثها، إلى أن التهديدات التي تطال باشور (جنوب كردستان) تستوجب اتخاذ موقف كردستاني موحد.

ثم قرأ الرئيس المشترك لحركة المجتمع الديمقراطي، غريب حسو، توجيهات القائد عبد الله أوجلان التي تخص المرحلة الراهنة في ظل التقلبات السياسية. تلتها، قراءة الاتحادات والمنظمات والمؤسسات المنضوية تحت سقف حركة المجتمع الديمقراطي، تقاريرها السنوية، التي تضمنت أعمالها على مدار عام كامل، وليتم بعدها فتح باب النقاش أمام الحضور، لمناقشة الوضع التنظيمي العام ووضع برنامج وخطط استراتيجية لعام 2023.

واختتم الاجتماع السنوي لحركة المجتمع الديمقراطي، بوضع مخطط عمل وبرنامج لعام 2023، والذي شمل مشاريع خدمية، ومن أهمها الاهتمام بالحدائق والمرافق العامة والعناية بالبيئة، وفتح عيادات طبية مجانية، وفتح جمعيات تعاونية من أجل خدمة المجتمع، وتطوير المجال الصحي، وبناء اتحادات جديدة.

(م ح)

ANHA