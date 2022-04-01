حركة المجتمع الديمقراطي تخطط لتوسيع حملات النظافة لتشمل كامل شمال وشرق سوريا

أطلقت حركة المجتمع الديمقراطي (TEV-DEM) في 28 من آذار الفائت حملة نظافةٍ تحت شعار " نظافة المدينة من نظافة المجتمع ". وبدأت الحملة من مدينتي قامشلو والحسكة. إذ شارك في اليوم الأول من الحملة العشرات من أهالي المنطقة، وأعضاء الكومين، ومجلس المدينة، مؤتمر ستار، مجلس عوائل الشهداء، قوى الأمن الداخلي وبلدية الشعب.

عضو منسقية حركة المجتمع الديمقراطي، عايد إبراهيم تحدث لوكالتنا حول فحوى هذه الحملة وأهدافها. إذ أوضح عايد إبراهيم أنّهم وضعوا برنامج حملتهم على أساس استمراره لشهرٍ واحدٍ فقط، إلّا أنه من الممكن أن تستمر لأكثر من شهر وأضاف: "لقد انطلقنا من مدينة قامشلو، وستستمر الحملة على مستوى شمال وشرق سوريا كافة".

وأجاب عايد إبراهيم عن سؤالنا عن فحوى إطلاق الحملة في شهر آذار قائلاً: "هذا شهرٌ ربيعي، وهو يحتضن احتفالات وأعياد المكونات والذكرى السنوية لاستشهاد العديد من الأبطال. إن آذار هو شهر ازدهار الطبيعة وتفتّحها، لذا أردنا بهذه الحملة أن نحتفل بالربيع في الطبيعة والحفاظ عليها بذلك".

يقول القائد عبدالله أوجلان عن أهمية الطبيعة: "لقد بلغ تلوث البحار والأنهار، والبر حدود الكارثة منذ الآن. لا شكّ أنّ الطبيعة أيضاً لديها ردودٌ على هذه المسيرة. لأنها هي أيضاً حيّة وعاقلة. هناك حدود لها هي أيضاً، وصبرها أيضاً له حدود. إنّ قدرتها على التحمل والصمود محدودة. سوف تصمد في مكانها وزمانها وعندما يمضي هذا المكان والزمان فإنها لن تنظر لدموع البشر. لأنه يجب محاسبة الجميع على خيانتهم لقدراتهم والقيم التي منحت لهم".

حملةٌ شاملة

أشار عايد إبراهيم إلى انضمام حركة المجتمع الديمقراطي إلى العديد من حملات النظافة، وبيّن أن تلك الحملات لم تكن موسعة وشاملة، وأضاف إلى أنه تم وضع برنامجٍ شامل للحملة التي أُطلقت تحت شعار "تنظيف المدينة هوتنظيف المجتمع" وذلك على عكس بقية الحملات وتابع قائلاً: "هدفنا من هذه الحملة هو الاستمرارية، ستمتد الحملة للشوارع، والأحياء، النواحي والمدن كافة".

كما تطرق عايد إبراهيم إلى آلية تعزيز ثقافة النظافة ونوه إلى أن جميع الاتحادات التابعة لحركة المجتمع الديمقراطي تشارك في هذه الحملة، وتابع قائلاً: "سوف يتم عن طريق تلك الاتحادات والنقابات توزيع البروشورات أو الكتيبات التي تتضمن إرشاداتٍ عن النظافة. كما أننا نحضّر لتوزيع البروشورات مع الكتب أيضاً لنعزز من هذه الثقافة أكثر. وبهذه الطريقة سوف نصل لجميع شرائح المجتمع".

لقد تأسست حركة المجتمع الديمقراطي بهدف بناء مجتمعٍ أخلاقيٍ، حكيمٍ وبيئي. فهي حركةٌ اجتماعية. يسود في حركة المجتمع الديمقراطي نظامٌ من المساواة الاجتماعية، الحياة المشتركة، الاحترام وحماية حقوق جميع شرائح المجتمع. هناك 27 اتحاداً، مؤسسةً، منظمةً وتجمعاً تعمل تحت مظلة حركة المجتمع الديمقراطي على مستوى شمال وشرق سوريا كافة".

'نريد إحياء ثقافة النظافة بشكلٍ أكبر'

وعلّق عايد إبراهيم على سبب اختيار شعار "تنظيف المدينة هو تنظيف المجتمع" للحملة قائلاً: "عندما تكون مدن بلد ما نظيفة، يتوجه الانتباه مباشرةً للشعب والمجتمع الذي يعيش في ذاك البلد؛ إذ يُعرف من خلال النظافة الوعي الذي يعيشه المجتمع والعقلية التي يحملها وما إن كان ذو ثقافة في النظافة أم لا. إن المدينة النظيفة تعني الشعب النظيف. لدينا ثقافة النظافة من قبل لكننا نريد إحياءه بشكلٍ أكبر".

وتابع عايد إبراهيم حديثه قائلاً: "إن النظافة حضارة، عندما يصل وعي المجتمع إلى ثقافة النظافة فإنه سوف يحافظ على بقائه حيّاً صحياً وبعيداً عن المرض؛ لهذه الأسباب أردنا في حركة المجتمع الديمقراطي إطلاق هذه الحملة بروح الربيع، والحفاظ على الطبيعة والنظافة".

ودعا عضو منسقية حركة المجتمع الديمقراطي TEV-DEM، عايد إبراهيم في ختام حديثه شعب شمال وشرق سوريا إلى التعاون مع حملتهم وقال: "لأن حملات النظافة لا تحقق أية نتيجة ما لم يتعاون معها المجتمع. ونحن نأمل أن تحقق الحملة النتيجة المرجوة".

(ر)

ANHA