حركة المجتمع الديمقراطي تدعو للمشاركة الفعالة في نوروز2023

أصدرت حركة المجتمع الديمقراطي بياناً كتابياً بمناسبة عيد نوروز، دعت فيه الأهالي إلى زيارة أضرحة الشهداء، وإيقاد الشموع عليها.

وجاء في البيان:

"بمناسبة قدوم عيد نوروز نتقدم بالتهنئة الخاصة للقائد عبد الله أوجلان ولعموم شعبنا الكردستاني ولجميع شعوب ميزوبوتاميا ولكل مكونات المنطقة وكل عوائل شهداء الحرية ولجميع المقاتلين على جبهات الشرف والكرامة.

تحتفل عموم شعوب منطقة ميزوبوتاميا تاريخياً بعيد نوروز الذي يمثل في جوهره الميراث الحقيقي لانتصار أكبر ثورة لإرادة وحدة الشعوب الحرة المقاومة والمناضلة ضد الظلم والقهر ضد أعتى عروش الديكتاتوريات أصحاب ذهنية إبادة الشعوب وإنكار الثقافات والقيم الأخلاقية المجتمعية. فشعلة النار المقدسة التي أوقدها كاوا الحداد كانت إشارة إلى النصر والحرية وإنهاء الدكتاتورية والعبودية والإعلان عن بداية ولادة يوم جديد وحياة حرة.

لنوروز تاريخ طويل وميراث مليء بالمقاومة، ويعتبر من أقدم الأعياد الوطنية التي حمت إرادة وقيم المجتمعات الأخلاقية من الظلم والإبادة، وأصبحت ثقافة مقدسة عند مجتمعات ميزوبوتاميا، وإلى عصرنا الحالي. ويحتفل به شعبنا الكردي على مدى آلاف السنين بدءاً من الجبال إلى السجون ومن المدن إلى كل الساحات في عموم كردستان والعالم بفضل التضحيات التي قدمها شعبنا المقاوم في وجه كل الطغاة والمحتلين.

لقد أحيا القائد آبو الجوهر الحقيقي والتاريخي لمعاني نوروز، ومنح روح الانبعاث لقيم نوروز وميراث وثقافة الإرادة المجتمعية الحرة. وبهذه الروح سنجعل نوروز هذا العام وتحت شعار "بروح مقاومة نوروز نحرر القائد أوجلان وندحر الاحتلال" أساساً لنضالنا التاريخي والإصرار على إنهاء العزلة، وحماية مكتسباتنا التاريخية والمتمثلة بالقائد عبد الله أوجلان. لأن القائد آبو هو أكبر مكسب تاريخي لشعبنا ولعموم الشعوب التواقة للحرية. والحرية الجسدية للقائد آبو تعني انتصار مكتسباتنا وإنجازاتنا التاريخية وإرادة الشعوب في شمال وشرق سوريا.

هذا ما يرشدنا إليه نوروز هذا العام. وبتلاحمنا مع روح نوروز سنحرر كل المناطق المحتلة من عفرين وسري كانيه وكري سبي وباقي المناطق من الاحتلال التركي ومرتزقته.

إننا في حركة المجتمع الديمقراطي TEV-DEM نتوجه إليكم بالتهنئة، ونحن على ثقة تامة بأن أبناء شعبنا وكل شعوب شمال وشرق سوريا وأينما كانوا سيشاركون باحتفالات نوروز القائد آبو هذا العام بشكل كبير وعظيم يليق بعظمة فلسفة القائد آبو.

كما ندعو جميع المكونات في شمال وشرق سوريا لزيارة مزارات الشهداء ليلة نوروز وفاء لتضحياتهم في سبيل حماية الإرث التاريخي لنوروز، وإشعال الشموع وتزيين الساحات".

(ك)