حركة الحرية: تركيا لا تعرف سوى لغة الحرب والإبادة الجماعية

أصدرت حركة حرية المجتمع الكردستاني بياناً حول هجمات دولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا، جاء في نصه:

"الدولة التركية لا تعرف سوى لغة الحرب والإبادة الجماعية، فهي تريد بهذه الهجمات إحياء تنظيم داعش من أجل زعزعة الاستقرار في المنطقة.

ندين هجمات الدولة التركية على غرب كردستان، وأن الدولة التركية المحتلة لا تعرف شيئاً آخر لتقدمه للكرد ولشعب المنطقة سوى الحرب والإبادة الجماعية، وتأتي هجماتها في الوقت الذي تمكنت فيه قوات سوريا الديمقراطية وشعب غرب كردستان من القضاء على عصابات داعش.

والآن ومع هذه الهجمات، تريد الدولة التركية إحياء تنظيم داعش من جديد من أجل زعزعة السلام والاستقرار في المنطقة، وندعو جميع القوى المتحالفة والمجتمع الدولي إلى حماية غرب كردستان وشعبه الذي قدّم آلاف الشهداء وإنشاء منطقة حظر طيران في جنوب وغرب كردستان".

(أ ب)