حركة الحرية: ضلوع أي طرف أمني داخلي في هجوم المطار هو خيانة واضحة

استنكرت حركة حرية المجتمع الكردستاني، عبر بيان، الهجوم الذي طال مطار السليمانية، وطالبت أهالي السليمانية والقوى السياسية بالوقوف ضد سياسة التحالف مع الاحتلال.

وذكرت الحركة أن أردوغان وخوفاً من فشله في انتخابات هذا العام يلجأ إلى أعمال خطيرة، وقد يلجأ إلى القتل الجماعي للكرد حتى لا يفقد سلطته.

ووصفت حركة الحرية في بيانها، أن قرار حظر الأجواء التركية على طائرات السليمانية والهجوم عليها بأنه عمل عدائي، وقالت: "هذا عمل عدائي وفي الوقت نفسه، انتهاك كبير وواضح لسيادة العراق وإقليم كردستان، وإن ضلوع طرف أمني داخلي في هذا العمل، هو خيانة واضحة للأمة وسيكون له ثمن باهظ من الناحية السياسية والأخلاقية".

وأدانت حركة الحرية الهجوم الذي استهدف مطار السليمانية الدولي: "ندين بشدة الاعتداء والانتهاك غير المشروع على المدينة المسالمة والمشرفة والمضحية، ونطالب الشعب والقوى السياسية للوقوف معاً ووضع حد لأوهام المحتل وطرد شبح الاحتلال، وإلى جانب الهجوم العدائي ندين أيضاً بيان الحكومة المؤقتة للإقليم".

وبيّنت حركة الحرية: "بدلاً من أن يندد المتحدث باسم الحكومة المؤقتة بالهجوم العدائي، وقف كعادته ضد موقف السليمانية الوطني، وهو بلا شك موقف وعمل جبان، وإن السياسة المرتبطة بالأعداء مثل سياسة نهب نفط كردستان، سياسة محكوم عليها بالفشل”.

(س ر)