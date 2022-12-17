حركة الهلال الذهبي تطالب CPT  بالكشف عن وضع القائد

تستمر الردود الغاضبة من قبل شعب شمال وشرق سوريا، حيال سياسات الاحتلال التركي بحق القائد عبد الله أوجلان، وتقاعس اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب CPT.

و ذكر مكتب العصر الحقوقي في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر المنصرم، أنه وحسب المعلومات التي وصلته فإن القائد عبدالله أوجلان لم يحضر الاجتماع خلال زيارة اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب في أيلول 2022 إلى إمرالي، وعبّر المكتب عن مخاوفه إزاء وضع القائد.

بهذا الصدد تشهد كافة مناطق شمال وشرق سوريا فعاليات ونشاطات مختلفة تطالب الجهات المعنية واللجنة الأوربية لمناهضة التعذيب بالكشف الفوري عن وضع القائد.

حيث نظمت حركة الهلال الذهبي في ناحية تل تمر بمقاطعة الحسكة، فعالية من أجل ذلك حضرها العشرات من أهالي الناحية.

بدأت الفعالية بوقفة احتجاجية في ساحة مقصف الخيمة وسط الناحية، رافعين صور القائد عبد الله أوجلان، ولافتات كتب عليها " حان وقت الحرية".

وقرأت الإدارية لحركة الهلال الذهبي في ناحية تل تمر رشا علي علو بياناً، أدانت فيه العزلة المفروضة على القائد عبدالله أوجلان، وقالت: “مع كل أسف ينادون بحقوق الإنسان وهم أكثر الأنظمة التي تعتقل الإنسانية، وتحجب عنها شمس حريتها".

وطالبت رشا علي خلال البيان، لجنة مناهضة التعذيب بالكشف الفوري عن وضع القائد عبد الله أوجلان قائلة:" على لجنة مناهضة التعذيب الأوروبية الكشف والاطلاع على وضعه الصحي، وعلى منظمة الأمم المتحدة ومنظمة حقوق الإنسان، القيام بكامل واجباتهم تجاه القائد أوجلان، والسماح للحقوقيين برؤيته".

ومن ثم قرأت عضوات حركة الهلال الذهبي بعض القصائد الشعرية، وتلا ذلك تقديم عرض مسرحي بعنوان "حان وقت الحرية" الذي يحاكي المؤامرة الدولية التي حيكت ضد القائد عبد الله أوجلان في الـ15 من شباط1999.

(ع غ/ م ح)

ANHA