حركة الهلال الذهبي تستذكر شهداء مجزرة باريس مع اقتراب ذكراها العاشرة

تجمعت عضوات حركة الهلال الذهبي، اليوم الجمعة للإدلاء ببيان؛ استذكاراً لشهداء مجزرة باريس بمناسبة اقتراب الذكرى السنوية العاشرة للمجزرة، وذلك أمام مركزها في القسم الشرقي بحي الشيخ مقصود في مدينة حلب.

وقُرئ البيان من قِبل العضوة في حركة الهلال الذهبي، فاطمة محمد.

وأكد البيان أن المجزرة التي ارتكبت بحق المناضلات الثلاثة، ساكينة، وليلى، وفيدان عام 2013 في العاصمة الفرنسية باريس كان؛ هدفها القضاء على إرادة المرأة الثائرة

وتابع البيان: "بفضل الشهيدات الثلاثة، ترسخ حقيقة المرأة هي نصف المجتمع، واستطاعت المرأة أداء دورها ضمن المجتمع في كافة المجالات".

أشار البيان إلى "أن الاحتلال التركي، يستهدف ثقافة وفن الشعب الكردي، أمام مرأى ومسمع العالم دون أن يضع حداً له خدمةً لمصالحه؛ لذا استمر الاحتلال التركي بارتكاب المجازر وكان آخرها مجزرة باريس الثانية".

شدد البيان "أن هجمات الاحتلال التركي، لن تكسر إرادة المرأة الحرة ونضالها، والشعب الكردي المتمسك بفكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان والسائر على خطاه، حتى تحقيق حرية القائد الجسدية والنصر".

وكانت استخبارات دولة الاحتلال التركي، قد اغتالت المناضلات الثلاثة، ساكينة جانسز، وليلى شايلمز، وفيدان دوغان في العاصمة الفرنسية، باريس بتاريخ ٩ كانون الثاني ٢٠١٣.

(ن ش/ف)

ANHA