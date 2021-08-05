وتحت شعار " إيماناً بقدرات المرأة الخلاقة والحفاظ على دورها الريادي في كافة مجالات الحياة"، افتتحت، اليوم، حركة الهلال الذهبي في شمال وشرق سوريا، مركز "كزوان لثقافة المرأة"، في مدينة الحسكة، بهدف إحياء ثقافة المرأة الكردية والعربية والسريانية وتأهيل المرأة من الجانب الفني.

وحضر الافتتاحية، العشرات من أعضاء المراكز والمؤسسات المدنية في المدينة، وأعضاء حركة الهلال الذهبي في مدينة الحسكة ومركز الثقافة والفن، بزيهم الفلكلوري.

وبدأت الافتتاحية، بوقوف الحضور دقيقة صمت، من ثم ألقيت كلمة من قبل عضوة منسقية مؤتمر ستار في مقاطعة الحسكة شكرية محمد، هنأت في بداية حديثها، افتتاح المركز على عموم شعوب المنطقة، وقالت إن تعايش كافة الشعوب مع بعضها البعض يبرز في ثقافتها، وإحياء ثقافة الشعوب هو أهم ثمن تأخذه الشعوب لإحياء تراثها وتاريخها، والشعب الذي لا ثقافة له لا تاريخ له".

مضيفة: " إن إحياء التراث يحتاج إلى قوة ودعم من جميع الشعوب، وخاصة النساء، ونحن كمؤتمر ستار ندعم حركة المرأة، لأن المرأة التي لا ثقافة لها لا وجود لها".

ثم قالت عضوة منسقية حركة الثقافة والفن في مقاطعة قامشلو سمية محمد: " تُعرف الثقافة بالمرأة، وعلينا كنساء المنطقة أن نحافظ على ثقافتنا، من خلال الحفاظ على الفلكلور والعادات والتقاليد في مجتمعنا، وعلى كافة المؤسسات دعم الثقافة، لأن الاحتلال دائماً يستهدف ثقافتنا".

وباركت عضوة منسقية الهلال الذهبي في مقاطعة الحسكة أفين بلال، افتتاح المركز على القائد عبد الله أوجلان وعموم شعوب المنطقة، وأكدت" بفضل مقاومة المرأة الحرة التي تلعب دوراً ريادياً على كافة الأصعدة سننتصر".

ومن ثم تم قص شريط الافتتاح من قبل والدة الشهيد دليل جودي ترفة اوسمان، ليتجول بعدها الحضور داخل المركز.

وانتهى الافتتاح، بتقديم فرقة كارا سترك ( GERE STÊRK ) للمرأة، عدة أغاني فلكلورية شعبية، وفرقة الشهيدة ارجين للدبكات الفلكلورية، وبتقديم فرقة الشهيد دارسين التابعة لمركز الهلال الذهبي في مقاطعة الحسكة، لوحة تعبيرية باسم "لا تقتل الحياة".

(كروبل)

ANHA