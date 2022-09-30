حركة الهلال الذهبي لثقافة المرأة: المقاومة في روجهلات كردستان وإيران هي مقاومتنا

أدلت حركة الهلال الذهبي لثقافة المرأة ببيان حول الاحتجاجات التي اندلعت في إيران وروجهلات كردستان، إثر قتل جينا أميني.

قُرئ البيان في مركز حركة الهلال الذهبي لثقافة المرأة في حي قناة السويس بمدينة قامشلو، من قبل عضوة الحركة ريهف زلفو.

واستهل البيان بالقول: "قتلت (شرطة الأخلاق) في إيران الشابة الكردية جينا أميني، وفي شخصها تم تسليط الضوء على الوضع السائد مرة أخرى، إذ يواصل هذا النظام انتهاج سياسات الضغط على المرأة، منذ تأسيسه وحتى اليوم، دون الاكتراث بأي حدود. وحتّى يومنا هذا؛ المرأة هي التي تقاوم هذا النظام الإيراني. وتستمر المقاومة التي تقدّمت مع الكردية الثائرة زينب جلاليان اليوم مع الكرديّة جينا أميني. وتلك المقاومة تقوّي جميع الشعوب".

وتابع البيان "يتردّد صدى شعار "المرأة، الحياة، الحرية" في الأرجاء، وحتى لو يتم قتل النساء في العديد من الدول بسبب كشفهن لشعورهن، إلا أن السياسات والممارسات القائمة تقيّد من مجالات حرية المرأة، وتفتح المجال للعنف وارتكاب المجازر بحق النساء، إلّا أن المقاومة التي يقودها القائد عبد الله أوجلان أصبحت مصدر تشجيع ومعنويات عالية لنساء العالم، سواء على صعيد تعزيز الدفاع الذاتي للمرأة أو على صعيد تنظيمها".

مضيفاً "نحن الفنانات لا نقبل بأي آراء تعتبر المرأة ملكاً وشرفاً. وندعم المقاومة الجارية في إيران ونعتبرها مقاومتنا، ونبلغ الرأي العام بأسره أننا سنقف ضد نظام الملالي في إيران بفننا ونتاجاتنا، وندعو جميع النساء إلى دعم هذه المقاومة واعتبارها مقاومتهنّ".

(ر)

ANHA