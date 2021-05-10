حركة الهلال الذهبي النسائية الثقافية تستذكر الفنانة الشهيدة مزكين

وأصدرت حركة الهلال الذهبي النسائية الثقافية بيانًا كتابيًّا بالتزامن مع الذكرى السنوية لاستشهاد الفنانة المناضلة مزكين (غربت آيدن).

البيان استذكر بداية الشهيدة وجميع شهداء نضال الحرية، كما استذكر جميع شهداء شهر أيار خلال مسيرة ثورة الحرية.

وأضاف البيان: "في الـ 11 من شهر أيار عام 1992 وقعت الرفيقة الفنانة مزكين في حصار العدو وأبدت مقاومة فدائية عظيمة. لقد أظهرت لنا حقيقة الالتزام والانتماء إلى الجوهر والأرض والثقافة، في مواجهة مظاهر الاغتراب عن الثقافة واللغة والتاريخ والأرض والوطن، وفي الوقت نفسه، أصبحت الشهيدة مزكين شخصية طليعية وفنانة تجسد روح اللغة والثقافة الأصيلة".

البيان عاهد على مواصلة نهج الشهيدة مزكين في "التغيير وبناء الحياة الجديدة"، وأضاف أيضًا "بروح وهوية المرأة الكريلا والفنانة نستذكر الذكرى السنوية الـ 29 لاستشهاد الفنانة مزكين (غربت آيدن)، كما نستذكر جميع شهداء شهر أيار وننحني إجلالًا لجميع الشهداء".

(ك)

ANHA