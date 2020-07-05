حركة الهلال الذّهبيّ تستمرّ بفعاليّاتها لليوم السّادس

وبحضور العشرات من أهالي عفرين المهجّرين المقيمين في مقاطعة الشهباء نظّمت حركة الهلال الذهبي في مقاطعة عفرين فعاليتها الفنّية في اليوم السادس من الأسبوع الفني، وذلك في صالة زاغروس في قرية بابنس.

وبدأت الفعاليّة بالوقوف دقيقة صمت، ومن ثمّ تحدّثت عضوة حركة الهلال الذهبي في مقاطعة عفرين بهار سليمان مرحبّةً بالحضور، موكّدة أنّ فعاليّتهم هذه هي للحفاظ على الثقافة والفلكلور الكرديّ.

ومن ثمّ قدّمت فرقة الشهيدة هيفا للغناء بعضاً من الأغاني الوطنيّة والفلكلورية، وسط تصفيق حارّ من قبل الجمهور.

تلا ذلك تقديم فرقة بارين "سكيتش" عن الظّلم الذي تتعرّض لها المرأة في المجتمع، ونبذ زواج القاصرات، وتطرقت لأهمّية نشر الوعي للتخلّص من هذه الظاهرة وإعطاء المرأة كامل حقوقها.

واستمرّت أجواء الفعاليّة بتقديم بعض الدبكات الفلكلورية والشعبية من قبل فرقة الشهيدة روناهي التابعة لحركة الهلال الذهبي في مخيم برخدان.

كما قدّمت فرقة الشهيدة روهيندا للأطفال بعضاً من الأغاني الخاصّة بالأطفال.

لتنتهي الفعالية بعدها بتقديم عزف ثنائي على آلة البزق من قبل عضوتي الحركة رومينا سيدو وجودي محمد.

(كروب/ إ)

ANHA